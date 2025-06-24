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Прогноз погоды на 25 июня 2025 года в Украине: переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, температура от +19°C до +27°C.
Прогноз погоды на 25 июня 2025 года в Украине: переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, температура от +19°C до +27°C.
Общество
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Точный прогноз погоды на 25 июня 2025 года в Украине

25 июня 2025 года в Украине ожидается переменчивая погода: в некоторых регионах будет солнечно и тепло, в других — облачно с кратковременными дождями и грозами. Температура воздуха в течение дня колеблется от +19°C до +27°C, в зависимости от региона. Ветер преимущественно северо-западный, с порывами до 15–20 м/с. Погода будет благоприятной для большинства мероприятий на открытом воздухе, однако в некоторых областях возможны дожди и грозы. Подробности — в статье DNEWS.

Общая характеристика погоды по регионам

В целом по Украине 25 июня ожидается переменная облачность, без осадков ночью и кратковременные дожди с грозами в дневные часы, особенно в северных и центральных областях. Температура воздуха ночью составит 9–14°C, днем — 19–24°C, на юге и юго-западе — до 27°C. Ветер северо-западный, западный, 7–12 м/с, с порывами 15–20 м/с в дневные часы в большинстве регионов, кроме востока и юго-востока.

Прогноз по городам Украины

Каждый регион Украины в день 25 июня 2025 года будет иметь свои особенности в плане погоды. Важно учитывать локальные изменения, так как температура и погодные условия могут существенно отличаться. Ниже представлен подробный прогноз по наиболее крупным городам страны.

Киев

В Киеве 25 июня ожидается переменная облачность, без осадков ночью и кратковременные дожди днем. Температура ночью составит 11–13°C, днем — 20–22°C. Ветер северо-западный, с порывами до 15–18 м/с.

Харьков

В Харькове будет преимущественно ясно, без осадков. Температура ночью около 16°C, днем — 23–25°C. Ветер северо-западный, слабый.

Одесса

В Одессе ожидается солнечная погода без осадков. Температура ночью около 20°C, днем — 26–28°C. Ветер юго-западный, умеренный.

Днепр

В Днепре будет переменная облачность, без осадков. Температура ночью около 18°C, днем — 24–26°C. Ветер северо-западный, слабый.

Донецк

В Донецке ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью около 17°C, днем — 23–25°C. Ветер северо-западный, слабый.

Запорожье

В Запорожье будет солнечно, без осадков. Температура ночью около 18°C, днем — 24–26°C. Ветер северо-западный, слабый.

Львов

Во Львове ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью около 15°C, днем — 20–22°C. Ветер северо-западный, слабый.

Николаев

В Николаеве будет солнечно, без осадков. Температура ночью около 19°C, днем — 25–27°C. Ветер юго-западный, умеренный.

Сумы

В Сумах ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью около 14°C, днем — 19–21°C. Ветер северо-западный, слабый.

Ровно

В Ровно будет переменная облачность, без осадков. Температура ночью около 15°C, днем — 20–22°C. Ветер северо-западный, слабый.

Метеорологические особенности июня 2025 года

Июнь 2025 года в Украине характеризуется повышенными температурами, на 1,5–2°C выше нормы. Средняя температура воздуха составляет 19–23°C, в горных районах — 15–16°C. Количество осадков в месяц варьируется от 45 до 82 мм, в Карпатах и некоторых районах Прикарпатья — от 103 до 152 мм. В Карпатах и Крымских горах максимальная температура воздуха достигает 25–33°C.

Рекомендации для жителей и гостей Украины

  • Одежда: Рекомендуется носить легкую и удобную одежду, подходящую для теплой погоды.
  • Защита от солнца: Используйте солнцезащитные средства и головные уборы для защиты от солнечных ожогов.
  • Гидратация: Пейте достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания.
  • Планирование мероприятий: Учитывайте возможность кратковременных дождей и гроз при планировании мероприятий на открытом воздухе.

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