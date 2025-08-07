Летние дни продолжаются, и точный прогноз погоды на 8 августа 2025 года по городам Украины поможет вам лучше спланировать отдых, поездки или работу на свежем воздухе. В этот день метеоусловия будут во многом зависеть от региона — где-то жара отступит, а где-то, наоборот, усилится. Особенно стоит обратить внимание на осадки, влажность и ветер, ведь август непредсказуем.
Перед вами — подробный погодный обзор по самым крупным городам страны. Мы собрали и систематизировали свежие данные: температура по часам, давление, влажность, ветер и исторические рекорды. Такая информация особенно полезна дачникам, путешественникам и тем, кто заботится о здоровье в жаркие дни. А народные приметы добавляют колорита — ведь не зря именно 8 августа предки собирали целебные травы под золотым заревом рассвета. Проверьте прогноз от DNEWS — и день пройдет продуктивно!
Центральный регион
Этот регион охватывает разнообразные климатические зоны, и в каждом городе метеоусловия могут отличаться. Ниже приведён подробный прогноз погоды по основным населенным пунктам на 8 августа.
Киев
Погода в городе Киев 8 августа будет умеренно теплой. Утром +20°, днем до +24°, вечером +21°. Ветер слабый, 2 м/с. Влажность — около 41%, давление стабильно — 752 мм рт. ст. День без осадков.
Винница
Температура утром +17°, днём до +25°, вечером +20°. Давление около 746 мм, влажность — в пределах 45–70%. Спокойная и солнечная погода.
Кропивницкий
Стабильный день без сюрпризов: ночью +17°, днём +28°, вечером +22°. Ветер — около 2 м/с. Осадков не ожидается, атмосферное давление — 753 мм.
Полтава
Днём температура составит около +27°, ночью +18°. Ясно, без осадков. Ветер — до 3 м/с, давление — 754 мм, влажность — 48%.
Черкассы
Теплый и комфортный день. Температура — от +18° до +27°, без резких перепадов. Атмосфера благоприятная для отдыха и прогулок.
Восточный регион
Сравнительно жаркий, но без аномалий. Местами возможен ветер до 4 м/с, но без осадков.
Харьков
Стабильная погода: утро +20°, день +25°, вечер +20°. Атмосферное давление — 752 мм, влажность — от 41 до 72%. Дождей не ожидается.
Донецк
Утро +23°, день +29°, вечером +23°. Влажность утром — 65%, днём — 35%. Ветер до 5 м/с, что может принести лёгкую прохладу. Давление — 749 мм.
Днепр
Комфортно: ночью +19°, днём +27°, вечером +22°. Ветер — до 3.5 м/с, давление стабильное — 752 мм, влажность умеренная.
Луганск
Жаркий день с температурой до +30°. Небольшой ветер и низкая влажность обеспечат комфорт. Облачно не будет.
Славянск
Температура днем — около +28°, ночью — +19°. Влажность до 60%, ветер — около 3 м/с. День сухой и солнечный.
Южный регион
Морской бриз, высокая температура и минимум облаков делают юг особенно летним.
Одесса
Ночь +21°, день до +29°, вечером +26°. Влажность — около 36%, ветер — 1.7–4.7 м/с. Отличные условия для отдыха у моря.
Николаев
Утро +25°, день +34°, вечер +28°. Давление — 764–766 мм, влажность минимальная — около 20%. Следует избегать длительного пребывания на солнце.
Херсон
Температура может достигать +33°, ветер умеренный. Давление — 762 мм. Воздух сухой, ультрафиолет — высокий.
Мелитополь
День тёплый, до +31°. Ясно, ветер до 3 м/с. Влажность невысокая, благоприятные условия для отдыха.
Бердянск
Погода благоприятствует отдыху на Азовском побережье: температура +28°, лёгкий ветер и почти полное отсутствие облаков.
Западный регион
Прохладное утро и теплый день. Без дождей, с комфортной влажностью.
Львов
Утро +17°, день +26°, вечер +21°. Давление — 741–743 мм, влажность — 42–83%. Идеально для прогулок по городу.
Ивано-Франковск
Температура от +12° до +28°, влажность — около 39%. Давление — 743 мм. Тёплый и светлый день.
Тернополь
Утром прохладно — до +13°, днем около +26°. Осадков не ожидается. Ветер слабый, воздух чистый.
Черновцы
День будет ясным: до +27°, ночью +15°. Влажность — 50%, ветер умеренный. УФ — высокий.
Ужгород
Ясно и сухо: днем +29°, вечером +24°. Давление — 752 мм, влажность — около 40%. День для отдыха и поездок.
Северный регион
Погода более прохладная, особенно утром. Возможны лёгкие порывы ветра.
Чернигов
Утро +19°, день +24°, вечер +20°. Давление — 757 мм, влажность — 46–90%. Прохладно, но солнечно.
Сумы
День с переменной облачностью: температура до +25°, ветер — 2 м/с. Атмосфера стабильная.
Житомир
Температура +24°, давление — 755 мм. Влажность — около 50%. Утро свежее, вечер теплый.
Нежин
Погода ясная, температура до +25°. Стабильное давление и низкая влажность обеспечат комфорт.
Конотоп
День без осадков: утром +18°, днём +26°, вечером +21°. Ветер слабый, солнце активное.
Юго-Восток и Приазовье
Здесь жара отступает, но день остаётся тёплым. Ветер умеренный, без осадков.
Запорожье
День +29°, ночь +21°. Давление — 754–755 мм, влажность — 25–67%. Лёгкий ветер — до 4.8 м/с.
Кривой Рог
Утро +22°, день +29°, вечер +23°. Давление — 758 мм, влажность — около 40%. День комфортный.
Энергодар
Тёпло и солнечно: день +28°, ветер — 2 м/с. Влажность низкая. Возможен лёгкий зной в полдень.
Марганец
Температура днём — до +28°, ночью — +20°. Ветер слабый, небо ясное. Давление — 755 мм.
Павлоград
Приятный летний день: +27°, влажность умеренная, ветер лёгкий. Давление стабильно.
