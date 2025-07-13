Уже завтра, 14 июля 2025 года, пора подготовиться к особенному дню. Сегодня предлагаем полный и точный прогноз погоды на завтра для всех регионов Украины — каждому станет ясно, будет ли жара, дождливая прохлада или комфортный ветер. В статье от DNEWS вы найдёте детальные цифры, практические советы и предложения, как провести день с максимальным комфортом.

Общая погодная картина и температурный фон

С самого утра и до позднего вечера синоптики обещают ясную и тёплую погоду. Утренние часы начнутся при +19–21 °C, к полудню температура поднимется до +28–30 °C, а пик ожидается примерно в 15:00 — до +30–31 °C. После 17:00 начнётся постепенное снижение, и к ночи снова будет комфортно — около +24 °C. Такая дневная амплитуда в 11–12 градусов создаёт условия для насыщенного дня на улице, но стоит захватить аксессуары для защиты от солнца и лёгкую одежду в сочетании с вечерней кофточкой.

Прогноз температуры по часам

06:00–09:00: +20–25 °C, солнечно

12:00–15:00: +29–31 °C, яркое солнце

18:00–21:00: +28–29 °C, небольшая облачность

Этот «суточный профиль» поможет вам точно распланировать активность.

Уровень облачности и видимость

В течение всего дня небо будет в основном чистым, однако в полуденные часы появится лёгкая облачность. Это не повлияет на видимость и не создаст угрозы осадков. Но она может немного ослабить интенсивность ультрафиолета, что позволит избежать перегрева и снизить необходимость часто обновлять солнцезащиту.

Ветер и его характеристики

Ожидается слабый до умеренного ветер – 5–8 м/с с юго-запада. Его направление переменное, но он будет способствовать ощущению свежести, особенно в жаркие часы. При ветре такой скорости температура на открытых террасах будет восприниматься на пару градусов ниже, что важно учитывать при планировании прогулок и отдыха.

Уровень солнечной активности и влияние на здоровье

Помимо температуры и облачности, стоит учитывать высокую солнечную активность. УФ‑индекс завтра прогнозируется на уровне 6–7, что классифицируется как высокий. Это значит, что длительное пребывание на открытом солнце опасно без дополнительной защиты.

УФ‑индекс и рекомендации

Рекомендуется использовать солнцезащитный крем с SPF 30 и выше

Обязательно носить очки с УФ‑фильтром и головной убор

Избегать пребывания на открытом солнце с 12:00 до 15:00

Планировать прогулки и активность в утренние или вечерние часы

Советы для активности на улице

Если вы планируете прогулки, спортивные тренировки или мероприятия под открытым небом:

Утром (с 07:00 до 10:00) — идеальное время для поездок и пробежек. Температура умеренная, свежесть и минимум солнца

Полдень (12:00–15:00) — разумно провести в тени или в помещениях с кондиционером

Вечером (17:00–20:00) — отличный момент для спокойных прогулок или пикника, когда температура комфортная, а небольшой ветер создаёт приятную прохладу

Полезные цифры и практика

Период Темп. °C Советы Утро (06–09 ч) +20–25 Спортивная одежда Полдень (12–15 ч) +29–31 SPF защита, пить больше воды Вечер (18–21 ч) +24–29 Лёгкая кофточка, прогулка

Также учтите влажность — порядка 55–60 %. При такой влажности температура ощущается вполне комфортно, но в сторону жары нужно быть немного осторожнее: гидратация важна.

Воздействие на здоровье и практические рекомендации

Днём с 12:00 до 15:00 организм испытывает нагрузку — именно в это время наблюдаются резкие скачки температуры. Чтобы себя обезопасить:

Пейте не менее 2 л жидкости, включая воду и фруктовые напитки

Избегайте тяжёлых физических нагрузок и громких мероприятий

Тем, у кого есть хронические болезни или чувствительность к жаре — желательно оставаться в прохладе или в климатизированном помещении

Весомые прогнозы для повседневной жизни

Для водителей: к полудню возможны блики на дорогах — важно использовать подкладку на лобовом стекле и солнцезащитные очки

Для родителей: утро — отличное время для детских игр на улице. В полдень — смените активность на занятия внутри помещения

Для дачников: обратите внимание на вечерний час — растения лучше поливать после 18:00, чтобы избежать пересыхания

Региональный прогноз погоды на 14 июля

Погодные условия будут отличаться по регионам. Важно учитывать локальные особенности, планируя поездки, отдых или работу на открытом воздухе.

Центральная Украина

Ночь +13…+19 °C, день +24…+30 °C. Осадков не ожидается, облачность слабая. Ветер северный 4–8 м/с.

Киев — ясный день, +27 °C, ветер северо-западный

Полтава — до +29 °C, без осадков, стабильное давление

Восточная Украина

Ожидается жара +30…+38 °C, ночь +20…+24 °C.

Харьков — +32 °C, без осадков, сухо

Днепр — +33 °C, УФ‑индекс 8, ветер до 3 м/с

Южная Украина

Температура до +36 °C, жара и низкая влажность.

Одесса — +34 °C, у моря легкий бриз

Херсон — до +36 °C, солнечно, возможна пожарная опасность

Западная Украина

Умеренное тепло, кратковременные дожди.

Львов — до +25 °C, возможны грозы

Ивано-Франковск — +24 °C, осадки ближе к вечеру

Северная Украина

Комфортная погода, местами дожди.

Чернигов — +26 °C, после обеда гроза

Сумы — до +25 °C, вечером возможен дождь

Карпаты

Прохладно, грозы во второй половине дня.

Утро — +14 °C, день — до +21 °C

Гидрологическая ситуация стабильная, но осторожность не помешает

Что взять с собой

Лёгкая одежда из натуральных тканей

Солнцезащитный комплект: крем, очки, головной убор

Вода или прохладительные напитки

Для запада и Карпат: дождевик, ветровка

Для юга и востока: избегать открытого солнца

Прогноз погоды на завтра 14 июля 2025 года в Украине обещает жаркий, солнечный день с комфортными вечерними часами. Настраивайтесь на утреннюю и вечернюю активность, позаботьтесь о защите от солнца и пейте достаточно воды. Если следовать этим рекомендациям, день пройдет максимально приятно, продуктивно и безопасно.

Ранее мы писали о том, какой прогноз погоды на июль 2025 года в Украине: будет ли аномальная жара.