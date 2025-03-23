Воскресенье, 23 марта, 2025
10.4 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Топливо дорожает или дешевеет: что происходит с ценами на украинских АЗС

На украинских АЗС существенно снизили стоимость бензина А-95. По состоянию на 20 марта средняя цена составляет 55,84 грн/л, что на 12 копеек дешевле накануне.

В целом с начала недели бензин подешевел на 83 коп./л, что соответствует ранее сделанному прогнозу о возможном удешевлении примерно на 1 грн/л в ближайшие дни. Согласно данным Консалтинговой группы «А-95», 19 марта крупные сети АЗС установили цены в диапазоне 51,9-58,99 грн/л.

Высокая стоимость зафиксирована на WOG и ОККО – 58,99 грн/л. В категорию самых дорогих также вошли:

  • Neftek, SOCAR, «Рур групп» – 57,99 грн/л
  • Shell – 57,95 грн/л

Где самый дешевый бензин?

Самые низкие цены на горючее зафиксированы на АЗС RLS, где бензин стоит 51,9 грн/л. Кроме того, выгодные предложения предлагают:

  • «Фактор» – 52,5 грн/л
  • «БРСМ-Нафта» — 52,8 грн/л
  • «Авантаж 7» – 52,95 грн/л
  • SUN OIL – 52,99 грн/л
  • Motto – 53,05 грн/л

Чего ждать от цен на бензин?

Как сообщает delo.ua, в ближайшие дни стоимость бензина в Украине существенно снизится. Эксперты прогнозируют, что к концу текущей недели (до 23 марта) цены могут упасть еще на 1 грн/л.

Основным фактором удешевления является снижение спроса. Поэтому автозаправочные станции вынуждены искать способы привлечения клиентов и пересматривать ценовую политику.

«Объемы потребления в марте 2025 года на 10-15% ниже, чем в марте 2024-го, что зависит от региона и вида горючего. Больше всего сократились продажи бензина, хотя и реализация дизельного горючего уменьшилась. Это связано с тем, что грузовые перевозки еще не возобновились после февраля. Сейчас находятся в непростой ситуации», – объясняет основатель группы «Прайм» Дмитрий Леушкин.

Ранее мы рассказывали, что эксперты спрогнозировали, что будет с ценами на горючее.

Горячее за неделю

Общество

Мир сейчас выбирает между «гельсинским» и «ялтинским» миром: первые заявления Зеленского и Стубба на встрече в Финляндии

0
Официальные переговоры Владимира Зеленского и Александера Стубба в Хельсинки...
Политика

Гороскоп на март 2025 года для всех знаков Зодиака

0
Это будет насыщенная и непростая луна! Мы все...
Общество

Массированная атака Шахедов на Киев: есть погибшие, среди них ребенок (фото)

0
В результате массированной атаки РФ на Киев в ночь...
Статьи

День ангела Светланы 2025: поздравления и оригинальные открытки 13 февраля

0
День ангела Светланы – это замечательный праздник, когда...
Культура

21 марта праздник: традиции, приметы и важные события этого дня

0
21 марта – это день, наполненный важными событиями...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Німеччина вводить нові правила для біженців з авто. Що зміниться?

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Uklon представил инновационную рекламную платформу для бизнеса

0
Платфома интегрирована в мобильное приложение компании. Украинский сервис...

Судейская несправедливость в спорте: Возможны ли изменения?

0
В спорте результат должен определяться беспристрастной борьбой, а не...

Армия РФ атаковала Одессу и Запорожье дронами: горели торговый центр, магазины, многоэтажка, ранены (фото)

0
Утром 21 марта спасатели обнародовали фото и видео масштабных...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.