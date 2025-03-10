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Общество
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Трамп объявил, что Вашингтон «почти» возобновил обмен разведывательными данными с Украиной

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон почти возобновил обмен разведывательной информацией с Украиной. Он также выразил надежду на успешный результат предстоящих переговоров с украинской стороной, которые должны пройти в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Reuters. Во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One 9 марта Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся на финальном этапе прекращения «паузы» в обмене разведывательными данными с Киевом.

«Мы почти это сделали», — ответил он на вопрос, рассматривает ли возможность возобновления передачи разведданных Украине.

Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф объяснил, что США приостановили сотрудничество в сфере обмена разведывательной информацией с Украиной. По его словам, это было сделано как средство влияния на президента Владимира Зеленского, чтобы привлечь его к мирным переговорам с Россией.

Кроме того, Трамп заявил, что ожидает положительных сдвигов во время предстоящей встречи между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии, запланированной на 11 марта. По его словам, в повестке дня будет стоять вопрос о готовности Украины пойти на определенные уступки в пользу России, чтобы способствовать прекращению войны.

«Думаю, на этой неделе мы увидим серьезный прогресс», — отметил он.

Также во время переговоров планируется обсудить соглашение о добыче полезных ископаемых. В рамках этой договоренности США могут получить доступ к редкоземельным ресурсам, которыми располагает Украина.

«Они согласятся на это соглашение по добыче минералов, но я хочу, чтобы они действительно стремились к миру… Этого желания они пока не проявили в достаточной степени», — добавил Трамп.

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