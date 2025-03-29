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Общество
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Трамп помиловал создателей BitMEX: сигнал или исключение?

Американский политикум снова удивил криптосообщество: 28 марта президент Дональд Трамп издал полное помилование для бывшего руководителя биржи BitMEX Артура Гейса, а также его партнеров Сэмюэла Рида, Бенджамина Делоу и старшего сотрудника Грега Дуайера. Этот шаг, который выглядит скорее как стратегическое политическое решение, чем правовое урегулирование, сразу всколыхнул всю криптовалютную аудиторию, активно обсуждающую возможные последствия и прецеденты. Впервые эту информацию подтвердила администрация Белого дома, а затем появились заявления от самих участников дела.

Чтобы понять значение этого события, следует вернуться к 2020 году. Тогда Министерство юстиции США выдвинуло серьезные обвинения против BitMEX, в частности, в нарушении закона о банковской тайне. Биржу обвинили в том, что она позволяла клиентам регистрироваться и торговать без прохождения стандартных KYC-процедур, фактически обеспечивая анонимность сделок. После длительных судебных разбирательств все обвиняемые признали вину, получив условные сроки и штрафы. Биржа, кстати, отдельно согласилась выплатить $100 миллионов штрафа за нарушение правил Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), что явилось серьезным финансовым ударом.

На первый взгляд, ситуация выглядит как еще один случай помилования своих. Но для тех, кто глубже погружен в криптопространство, эта новость звучит как серьезный колокольчик. Во-первых, она демонстрирует непоследовательность подходов американских властей к регулированию индустрии: если одни за те же нарушения происходят штрафом или пробацией, другие получают тюремные сроки. Во-вторых, в криптосообществе возникает логичный вопрос: стоит ли доверять текущим правовым рамкам, когда прецеденты создаются не законами, а политическими жестами и публичными амнистиями?

Со стороны пользователей и разработчиков это выглядит как очередное подтверждение того, что криптоиндустрия все еще плавает в юридически мутных водах. Можно соблюдать правила, вкладывать миллионы в соблюдение норм, а можно получить помилование, если ты в нужном месте в нужное время. Это размывает рамки ответственности и создает новую реальность, где политика становится частью криптогры, влияя на правила конкуренции, репутацию проектов и даже доверие инвесторов. Некоторые игроки уже сейчас называют ситуацию «двухзначным сигналом» от государства.

Пока одни считают это жестом справедливости, другие видят в этом опасный прецедент. И если это станет нормой, крипторынок получит новый уровень непредсказуемости.

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