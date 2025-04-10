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Общество
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Трамп приостановил на 90 дней пошлины для большинства стран, однако увеличил для Китая: подробности

Трамп приостановил на 90 дней пошлины для большинства стран, однако увеличил для Китая: подробности

Президент США Дональд Трамп объявил о 90-дневной отсрочке введения новых масштабных пошлин, которые должны вступить в силу уже в среду. В то же время, он сообщил о немедленном повышении пошлин на китайские товары — до уровня 125%.

По словам Трампа, решение о временной паузе было принято на фоне призывов более 75 стран, которые обратились к американским чиновникам, в частности, к представителям Минторга, Минфина и Торговому представителю США. Они просили найти пути урегулирования торговых споров, включая вопросы тарифов, валютных манипуляций и барьеров на рынке. Об этом он написал в среду в собственной соцсети Thruth Social.

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Трамп подчеркнул, что благодаря его настоянию ни одна из этих стран не прибегла к ответным мерам против США, что, по его мнению, и позволило ввести временное смягчение тарифной политики — взаимное снижение тарифов на 10% в течение трехмесячного периода.

Однако по отношению к Китаю Трамп занял другую позицию. Из-за «нехватки уважения мировых рынков» со стороны Пекина, президент США заявил о повышении тарифа на импорт из КНР до 125%, которое начинает действовать немедленно.

Трамп также выразил надежду, что Китай в конечном счете осознает, что экономическая экспансия за счет США и других стран — неприемлемая практика.

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