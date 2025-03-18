Вторник, 18 марта, 2025
1.5 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его напряженный разговор с Владимиром Зеленским во время визита украинского лидера в Белый дом был частью стратегии давления на Украину. По его словам, этот подход имел целью побуждать украинскую сторону к «правильным действиям».

Трамп также отметил, что решение Вашингтона приостановить поставки оружия Киеву, по его мнению, не имело никакого негативного влияния на ситуацию в украинской армии. Об этом заявил Трамп во время общения с журналистами 17 марта.

«Нам нужно было добиться, чтобы Украина поступала правильно. Это была сложная ситуация. Вы видели короткий эпизод в Овальном кабинете, но, как мне кажется, сейчас они соблюдают правильный курс. Мы пытаемся достичь договоренностей о прекращении огня, а впоследствии и мирного соглашения», — пояснил Трамп.

Он добавил, что в ходе войны в Украине погибают многие, однако убежден, что действовал правильно.

Вас также заинтересует: Зеленский сказал, может ли война закончиться уже в этом году

Отвечая на вопрос по поводу остановки поставок вооружения и разведданных Украине, Трамп заявил, что это решение не повлияло на украинские силы, в том числе и в Курской области России. По его словам, наоборот, такие действия были восприняты с пониманием.

«Нет, совсем нет. Напротив, это оценили. Нужно понимать: если я вижу, что кто-то делает что-то, что может повлечь за собой массовые жертвы, я вмешиваюсь только по гуманитарным соображениям. Я делаю это ради человечности, потому что гибнут многие», — подытожил Трамп.

Напомним, Зеленский представил в Раде главные пункты Плана победы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Горячее за неделю

Статьи

День ангела Михаила 2025: оригинальные поздравления и открытки 13 марта

0
13 марта именины празднуют все мужчины по имени...
Экономика

К чему снится потоп: толкование сна за разными сонниками

0
Потоп во сне может символизировать как глобальные жизненные изменения,...
Статьи

Аукцион, посвященный сериалу «Друзья», стал настоящей сенсацией: реквизит по съемкам раскупили за астрономические суммы

0
Поклонники культового сериала «Друзья» продемонстрировали невероятную преданность, приобретя...
Экономика

Графики отключения света в Одессе и Одесской области сегодня 15 марта

0
Отключение света в Одессе сегодня не прогнозируют, но энергетики...
Политика

Теперь подразделения ВСУ могут направлять в другие государства: как и для чего это предусмотрено и когда закон вступит в силу

0
Президент Украины подписал закон, разрешающий направление подразделений Вооруженных...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Православная Пасха 2025 в Украине: когда будет
Следующая статья
Когда Вербное воскресенье 2025 года: дата, традиции и народные приметы

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Секс на «Холостяке» – правда или вымысел: участница 13-го сезона раскрыла секреты шоу

0
Интимные отношения на реалити-шоу «Холостяк» – тема, которая...

Как лучше заряжать телефон: до 100 или до 80%?

0
Как сделать так, чтобы аккумулятор смартфона Android оставался...

На 30 дней прекращение огня, продолжение поставок оружия и переговоры с Россией: основные заявления после встречи в Джидде

0
В Джидде (Саудовская Аравия) завершились переговоры между командами Соединенных...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.