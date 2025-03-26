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Общество
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Трейдеры криптовалют остаются в ожидании: биткоин держится выше $87 000

Цена биткоина стабильно удерживается выше $87 000, а крипторынок замер в режиме осторожного наблюдения. Причина — ожидание ключевых экономических сигналов из США, а также новых пошлин, которые вступят в силу со 2 апреля. Участники рынка предпочитают не делать резких движений до появления более четкой картины. В среду днем ​​по азиатскому времени цена BTC оставалась устойчивой, а трейдеры внимательно следили за публикациями экономических данных и общим геополитическим фоном, что может повлиять на настроения инвесторов.

За последние 24 часа основные альтокины, включая Solana (SOL), XRP, BNB и Ethereum (ETH), прибавили к стоимости менее 3%, не демонстрируя рывков. Мемкоины же оказались более динамичными. Dogecoin (DOGE) поднялся на 5,5% и уже второй день показывает уверенный рост. Токены PEPE и MOG также продолжают движение вверх, что свидетельствует об активности трейдеров, ориентированных на рискованные, но потенциально прибыльные активы. Их динамика по-прежнему остается тесно связанной с поведением эфира.

Особенно выделяется Shiba Inu (SHIB), выросший сразу на 11%. Оживление объясняется не только общим интересом к мем-активам, но и рекордным увеличением объемов торгов на платформе ShibaSwap – на 228% за последние 30 дней. Кроме того, открытый интерес к SHIB-фьючерсам вырос более 20% с воскресенья, что указывает на ожидания повышенной волатильности и дальнейшего ценового движения. Для спекулянтов это означает рост потенциальных возможностей, но и рисков тоже.

Центральной темой для участников рынка остается предстоящая публикация индекса расходов на личное потребление (PCE), запланированная на 28 марта. Этот показатель инфляции является ключевым ориентиром Федеральной резервной системы США. Если данные окажутся высокими, это может спровоцировать новую волну опасений относительно повышения процентных ставок, а значит, снижения аппетита к риску. Умеренная инфляция создаст более благоприятную среду для продолжения роста криптовалют.

Для криптоэнтузиастов нынешний период – это время, когда следует держать руку на пульсе, но не торопиться с решениями. Рынок замер в предчувствии большого движения. Те, кто способен анализировать ситуацию глубже графиков, имеют шанс воспользоваться моментом, когда большинство просто ждет. Настоящие возможности часто появляются именно тогда, когда рынок ведет себя тихо — и тогда формируется новое направление.

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