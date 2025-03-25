«Тысяча Зеленского» закончилась, но не для всех: кто получит последние выплаты

В Украине завершили выплаты 1000 гривен в рамках программы «зимова єПідтримка». Речь идет о заявках, поданных через «Действие» и банки-партнеры. По словам министра экономики Юлии Свириденко, помощью воспользовались 14,4 миллиона граждан.

Около 60% средств украинцы направили на оплату коммунальных услуг. Также деньги тратили на приобретение лекарств отечественного производства, поддержку украинского книгоиздания и донаты на ВСУ. В пресс-службе Министерства экономики уточнили, что украинцам выплатили 703 миллиона гривен по заявкам, поданным в период с 13 по 28 февраля. Среди этих выплат 124,5 тысяч были начислены на детей.

Однако у некоторых украинцев еще есть шанс получить «тысячу Зеленского» до конца апреля. Это касается граждан, которые подавали заявки через «Укрпочту».

Ранее мы рассказывали, влияет ли «тысяча Зеленского» на возможность получить субсидию.