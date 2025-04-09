Учёные начали подготовку к раскопкам Ноева ковчега в Турции

В Турции исследователи планируют приступить к раскопкам загадочного геологического образования, которое может оказаться легендарным Ноевым ковчегом. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на издание Daily Mail, которое рассказывает о работе международной команды, изучающей холм Дурупынар — массив длиной около 165 метров, расположенный всего в 30 километрах от горы Арарат. Именно эту местность традиционно связывают с финальной остановкой ковчега после Великого потопа, описанного в Библии.

Объект давно вызывает интерес благодаря своей необычной форме — очертания холма напоминают очертания гигантского судна. Последние исследования, проведённые в рамках проекта Noah’s Ark Scans, добавили интриги: радиолокационное сканирование выявило возможные прямоугольные структуры под поверхностью. Кроме того, в образцах почвы обнаружены высокие концентрации органических веществ и калия, что может свидетельствовать о гниении древесины — одном из потенциальных признаков существования древнего деревянного сооружения.

Дополнительным косвенным фактором стали наблюдения за травой: учёные зафиксировали, что осенью растения внутри образования начинают желтеть быстрее, чем за его пределами. Исследователи полагают, что это может быть связано с подземными сооружениями, которые изменяют микроклимат или структуру почвы.

Не менее интересны и данные геологического анализа. В породах, взятых на месте, обнаружены морские отложения и микроскопические морские организмы, возраст которых варьируется от 3500 до 5000 лет. Эти данные совпадают с предполагаемым временем, когда мог произойти библейский потоп.

Тем не менее, несмотря на ряд обнадёживающих признаков, исследователи подчёркивают: говорить о находке с уверенностью пока рано. Начало прямых раскопок планируется только после завершения целого комплекса дополнительных геофизических, химических и микробиологических исследований. Главная цель — получить недвусмысленные научные доказательства, которые смогут подтвердить или опровергнуть гипотезу.

Холм Дурупынар уже становился объектом споров в прошлом — его изучали ещё в 80-х годах, однако тогда не удалось получить убедительных доказательств. Современные технологии, такие как 3D-сканирование, радиолокационная томография и высокоточный анализ почвы, дают надежду, что в этот раз загадку удастся разрешить окончательно.

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