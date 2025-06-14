Сборная Украины по волейболу продолжила своё выступление в дебютном сезоне Лиги наций, победив Кубу со счётом 3:2. Этот результат стал второй победой украинской команды на престижном турнире. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на UNN.

Сборная Украины одержала победу в дебютном сезоне Лиги наций по волейболу, победив Кубу в напряжённом пятисетовом поединке — 3:2. Во втором матче группового этапа украинцы победили с таким счётом: 25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12. Этот успех стал для нашей команды вторым подряд в рамках турнира.

По итогам матча с Кубой сборная Украины продлила своё победное шествие на Лиге наций 2025. Победа в этом поединке позволила украинской сборной укрепить свою позицию в турнирной таблице.

В предыдущем матче украинцы уверенно победили сборную США, бронзовых призёров Олимпийских игр 2024 года, с разгромным счётом 3:0.

После двух матчей сборная Украины занимает третье место в промежуточной турнирной таблице, имея в активе 5 очков. Впереди — ещё два матча первой недели Лиги наций: с Бразилией (14 июня) и Ираном (15 июня).

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Фото: en.volleyballworld.com