Украина начала работу над созданием национальной системы противовоздушной обороны стратегического уровня. Возможность участия в проекте открыта для европейских государств, которые готовы поддержать инициативу. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на пресс-службу МИД.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время онлайн-выступления на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, проходившем в Люксембурге. Он подчеркнул необходимость активных шагов со стороны Европы для усиления как украинской, так и собственной обороноспособности.

Министр напомнил о ракетных ударах по Кривому Рогу и Сумам, в результате которых погибли десятки гражданских. Сибига призвал европейские государства оказать дополнительную поддержку этим городам.

Он также подчеркнул важность наращивания военной помощи Украине, особенно в сфере ПВО — поставки комплексов, пусковых установок, ракет и запасных частей. По его словам, участие европейских стран в финансировании может ускорить реализацию украинского ПВО-проекта.

Кроме того, министр перечислил другие приоритеты оборонной поддержки: боеприпасы, дальнобойные ракеты, бронированную технику, инженерное оснащение, боевую авиацию, дроны и инвестиции в оборонно-промышленный сектор Украины.

Сибига также заявил, что если Россия не будет остановлена на территории Украины, угроза распространится вглубь Европы.

По информации, представленной в ходе выступления, 4 апреля Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего погибли 19 человек, включая девять детей. Накануне атаки также были зафиксированы в Сумах — в результате двух баллистических ударов в центре города погибло не менее 34 человек.

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