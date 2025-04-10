 Зачем «Укрпочта» закупала куриные лапы: неожиданный ответ от гендиректора

Глава «Укрпочты» Игорь Смилянский в одном из интервью раскрыл любопытную деталь из практики работы почтальонов. Как оказалось, куриные лапы раньше входили в перечень закупок компании — и использовались вовсе не по прямому назначению. со ссылкой на интервью Игорья Смилянского

DNEWS со ссылкой на интервью Игорья Смилянского YouTube-каналу HackYourMom сообщает, что почтальоны носили с собой куриные лапы, чтобы защищаться от дворовых собак. Если животное проявляло агрессию, сотрудник просто бросал ему «угощение», отвлекая от себя внимание. Такой своеобразный «антидог»-инструмент помогал избежать укусов и конфликтов с животными во время доставки.

Этот эпизод прозвучал на фоне рассказа Смилянского о непростом состоянии компании в начале его каденции. По его словам, из 11 тысяч отделений почти 9 тысяч были полностью оторваны от цифрового мира — без компьютеров. А в тех, где техника всё же была, её возраст достигал в среднем 10 лет. Автопарк также не радовал — средний возраст автомобилей составлял 18 лет.

Такой нестандартный подход к обеспечению безопасности работников — лишь одна из многочисленных иллюстраций того, с какими вызовами сталкивалась «Укрпочта» в прошлом.

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