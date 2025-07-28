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С 1 августа 2025 года
С 1 августа 2025 года "Укрзализныця" вводит обязательную верификацию через "Дія.Підпис" для покупки билетов на популярные поезда.
Общество
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«Укрзалізниця» существенно меняет правила приобретения билетов: каких поездов касается

«Укрзалізниця» обновляет правила покупки билетов на некоторые популярные маршруты. С 1 августа в тестовом режиме будет обязательна верификация личности через сервис «Дія.Підпис». Об этом сообщает DNEWS.

Как сообщает пресс-служба компании, эти меры направлены на предотвращение возможных мошенничеств при приобретении железнодорожных билетов.

«Для того чтобы приобрести или вернуть билеты на определённые поезда, пассажиры должны будут пройти верификацию через ‘Дія.Підпис’. Это позволит минимизировать количество злоупотреблений», — сообщили в «Укрзализныце».

Первые поезда, на которых внедрят новые правила, это:

  • №105/106 Одесса – Киев;
  • №91/92 Львов – Киев;
  • №29/30 Киев – Ужгород;
  • №12 Львов – Одесса;
  • №27/28 Киев – Чоп.

С 1 августа билеты на эти рейсы больше нельзя будет приобрести в кассах.

Новые правила не касаются рейсов, на которые выделяются билеты для военных. Они смогут продолжать бронировать и покупать билеты через специальные сервисы «Укрзализныци» и «Армия+».

Кроме того, компания продолжает внедрение авторизации через BankID в своем мобильном приложении.

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Фото: Getty Images

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