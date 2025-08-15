Воскресенье, 17 августа, 2025
21 C
Киев
type here...
Магнитная буря 16 августа 2025 года отсутствует — индекс Kp в пределах нормы, уровень N1 весь день. Благоприятный и спокойный день.
Магнитная буря 16 августа 2025 года отсутствует — индекс Kp в пределах нормы, уровень N1 весь день. Благоприятный и спокойный день.
Общество
Время чтения 1 мин.

Уровень и индекс магнитной бури 16 августа 2025 года: обновлённый прогноз

16 августа 2025 года не обещает никаких геомагнитных потрясений — день пройдет стабильно, без всплесков солнечной активности. Для метеозависимых людей и тех, кто следит за космической погодой, это, безусловно, хорошая новость. Отсутствие магнитных бурь означает нормальное самочувствие, отсутствие раздражительности, головной боли и скачков давления, которые часто сопровождают периоды геомагнитной нестабильности. Такой фон также благоприятен для спутниковой связи, электроники и путешествий, особенно авиаперелетов, чувствительных к электромагнитным помехам. В этом материале от DNEWS мы подробно разберём, каким будет индекс Kp в течение суток, что означает уровень N1, и почему такая стабильность — это важная составляющая нашего здоровья и технологической безопасности.

Содержание

Подробный почасовой прогноз на 16 августа 2025 года

Чтобы оценить уровень геомагнитной активности, специалисты используют индекс Kp — планетарный показатель, отражающий состояние магнитосферы Земли. Он варьируется от 0 до 9 и позволяет определить интенсивность магнитной бури.

Перед тем как перейти к анализу, уточним: все данные предоставлены по часовому поясу Europe/Moscow (UTC+03:00) и были рассчитаны 14 августа 2025 года в 11:00.

Расшифровка индексов и уровней активности

Перед анализом почасовых значений, напомним классификацию активности по шкале Kp:

  • N1 — спокойное состояние (Kp < 4)
  • N2 — умеренное возбуждение (Kp = 4)
  • G1 — слабая буря (Kp = 5)
  • G2 — средняя буря (Kp = 6)
  • G3 — сильная буря (Kp = 7)
  • G4-G5 — экстремальные геомагнитные явления

16 августа все значения находятся в категории N1, что означает абсолютную норму. Вот почасовой прогноз:

ВремяИндекс KpУровень
00:002.33N1
03:001.67N1
06:001.67N1
09:001.33N1
12:001.33N1
15:001.33N1
18:001.33N1
21:001.33N1

Стабильная геомагнитная обстановка на протяжении суток

Показатели не поднимаются выше значения 2.33 даже в ночные часы, когда часто фиксируются изменения из-за солнечного ветра. Это подтверждает спокойную магнитосферу в течение всех 24 часов. С 00:00 до 23:59 — исключительно уровень N1.

Как уровень N1 влияет на здоровье и повседневную активность

Хотя многие не замечают влияния космической погоды, на самом деле геомагнитные колебания могут вызывать головные боли, скачки давления, бессонницу и раздражительность. Тем не менее, уровень N1 говорит об обратном — организм может работать в привычном ритме.

Положительное влияние на метеочувствительных людей

Для людей с хроническими заболеваниями, чувствительных к перепадам атмосферного и магнитного давления, 16 августа — день без угроз:

  • давление остается стабильным;
  • риск головной боли минимален;
  • нормализуется сердечный ритм;
  • уровень стресса не повышается.

Благоприятные условия для пожилых и детей

Слабая геомагнитная активность особенно важна для уязвимых групп — пожилых, беременных, людей после операций и детей. В такие дни:

  • повышается качество сна;
  • меньше наблюдается раздражительность и усталость;
  • снижается риск сердечно-сосудистых кризов.

Технологические системы в условиях низкой магнитной активности

Низкий индекс Kp положительно влияет не только на здоровье, но и на стабильность работы техники.

Электросети и навигация

Магнитные бури способны вызывать сбои в работе трансформаторов, нарушать спутниковую связь и GPS. В случае уровня N1:

  • электросети работают стабильно;
  • спутниковая связь без помех;
  • точность GPS и навигации максимальная.

Авиаперелёты и спутниковые миссии

Авиакомпании отслеживают геомагнитную активность, особенно на полярных маршрутах. В отсутствие бурь:

  • не требуется корректировка маршрутов;
  • риск радиационного воздействия на экипаж и пассажиров минимален;
  • космические аппараты работают без перебоев.

Какие группы могут почувствовать изменения даже при уровне N1

Хотя уровень N1 считается безопасным, существуют отдельные люди, способные ощущать даже такие слабые флуктуации. Это называется высокая геомагнитная чувствительность.

Факторы риска для гиперчувствительных

  • повышенная тревожность;
  • неврологические расстройства;
  • хронические мигрени;
  • гормональные изменения (например, у женщин в ПМС).

Что делать при легком недомогании

Даже если вы ощущаете легкий дискомфорт:

  • пейте больше воды;
  • исключите кофеин и алкоголь;
  • дайте себе больше отдыха;
  • ограничьте информационную нагрузку.

Почему важно отслеживать геомагнитную активность ежедневно

Ведение личного «геомагнитного дневника» может помочь:

  • выявить связь между самочувствием и Kp-индексом;
  • скорректировать образ жизни в зависимости от прогнозов;
  • подобрать правильные дни для лечения, поездок и важных решений.

16 августа — день для восстановления и активности

Уровень N1 делает этот день благоприятным для:

  • активных тренировок;
  • начала диеты или режима;
  • сдачи экзаменов и выступлений;
  • ведения переговоров и подписания контрактов.

Рекомендации на день

  • Не упускайте шанс провести день максимально продуктивно.
  • Организуйте важные дела на дневное время — показатели особенно стабильны с 09:00 до 18:00.
  • Хороший день для медитации, прогулок, массажа.

Когда ожидать следующую магнитную бурю

Хотя 16 августа пройдёт без всплесков, не исключено, что уже в ближайшие дни ситуация может измениться. Обычно бури приходят волнами каждые 10–15 дней. Поэтому:

  • следите за следующими прогнозами на 17 и 18 августа;
  • скачайте приложение с уведомлениями;
  • при первых признаках недомогания проверяйте уровень Kp.

Индекс Kp стабилен и безопасен

На протяжении всех 24 часов индекс Kp не превышает значения 2.33, что значительно ниже порога для даже самой слабой магнитной бури.

Никакого негативного влияния на организм и технику

С таким уровнем можно не опасаться проблем ни со здоровьем, ни с электроникой. Это идеальное время для восстановления, концентрации, творчества и спорта.

Прогноз подтверждён расчетами на 14 августа

Данные обновлены 14.08.2025 в 11:00, что делает их актуальными и достоверными.

16 августа 2025 года — день без геомагнитных угроз. Значения индекса Kp ниже уровня тревоги, поэтому ни метеочувствительным людям, ни специалистам в области спутниковой связи и авиации не стоит волноваться. Важно следить за прогнозами ежедневно — магнитная обстановка меняется, и только актуальная информация помогает сохранить здоровье и стабильность.

Ранее мы писали о том, почему во время магнитных бурь портится настроение и появляется раздражительность.

Горячее за неделю

Статьи

Идеальный тональный крем для кожи с постакне: как подобрать без ошибок

0
Как выбрать тональный крем для кожи с постакне: состав, текстура, уход, стойкость. Конкретные советы и лучшие средства без вреда коже.
Статьи

Стрижка 13 августа 2025 по лунному календарю — влияние Овна и убывающей Луны

0
13 августа 2025 — неблагоприятный день для стрижки: Луна в Овне, фаза убывания, волосы могут пострадать. Подходят уход и массаж головы.
Статьи

Можно ли купать ребёнка в день рождения: приметы, значение и практика

0
Купать ребёнка в день рождения можно или нет? Что говорят приметы, педиатры и как правильно организовать купание для малыша в этот день.
Культура

Умерла Ната Лайм: что случилось, почему блогерша ушла из жизни

0
Ната Лайм, известная своими видео, умерла в 31 год. Последние годы она вела тихую жизнь, а её смерть оставила поклонников в растерянности.
Общество

Через «Дію» бизнес может получить гранты до 16 млн грн на восстановление производства, пострадавшего от войны — Свириденко

0
Бизнес может получить до 16 млн грн на восстановление через «Дію» — заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как работает Bluetooth: принцип передачи информации между устройствами
Следующая статья
Почему снится один и тот же сон снова и снова

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Лунное влияние 12 августа 2025 года: энергия Марса, Рыб и Овна

0
Луна 12 августа 2025 года: день силы, интуиции и продуктивности под влиянием Овна и убывающей фазы. Как провести его с пользой.

Солнечное расписание 17 августа 2025 года: во сколько рассвет, когда закат и сколько длится день в Украине

0
Восход и заход солнца 17 августа 2025 года в Украине. Таблица рассвета, заката и долготы дня, советы по использованию светлого времени.

Трамп предложил Зеленскому обсудить Донбасс в рамках инициативы Путина — NYT

0
Зеленский и Трамп обсудят в Вашингтоне предложение Путина по Донбассу, включающее вывод войск, прекращение огня и гарантии безопасности.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.