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Бой Усик — Дюбуа 19 июля: где смотреть, прогнозы, шанс на победу. Кто победит в этом зрелищном поединке? Узнайте все подробности.
Бой Усик — Дюбуа 19 июля: где смотреть, прогнозы, шанс на победу. Кто победит в этом зрелищном поединке? Узнайте все подробности.
Общество
Время чтения 1 мин.

Усик — Дюбуа: когда нужно смотреть бой и прогноз на поединок

Сегодняшний бой между Александром Усиком и Дэниелом Дюбуа уже привлекает внимание множества поклонников бокса по всему миру. Вторая встреча этих двух великих бойцов обещает быть не менее захватывающей, чем первая. Кто победит? Какие прогнозы дают эксперты? Где можно будет посмотреть этот поединок, если вы не сможете быть на стадионе «Уэмбли»? DNEWS разбирается.

Что стоит знать о бое Усик — Дюбуа

Для фанатов бокса, бой Усика против Дюбуа – это событие, которое многие ждали с нетерпением. Ожидается, что поединок пройдет в Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли» и начнется около 22:45 по киевскому времени. Важно отметить, что поединок будет второй по счету между этими боксерами. На первый взгляд, многие эксперты склоняются к победе украинца, однако любой бой может преподнести сюрпризы.

Какой прогноз на бой Усик — Дюбуа

Эксперты уверены, что Александр Усик — явный фаворит поединка. Его победа оценена коэффициентом 1.23, что указывает на уверенность в его победе. В то время как коэффициент на победу Дэниела Дюбуа составляет 3.85, что подтверждает меньшую вероятность его успеха. Однако не стоит забывать, что каждый поединок непредсказуем, и всё может измениться в считанные секунды.

На победу Усика по очкам ставка составляет 2.45, а на нокаут — 1.98. Таким образом, многие болельщики ожидают, что украинский чемпион будет доминировать в ринге, но стоит ли исключать возможность зрелищного завершения боя досрочно?

В чем особенности боя Усик — Дюбуа

Вторая встреча между Усиком и Дюбуа является значимой в плане карьерных перспектив обоих боксеров. Усик, как действующий чемпион мира в тяжелом весе, имеет опыт и уверенность, чтобы победить, но Дюбуа — молодой и амбициозный боксер, который не будет сдаваться без борьбы.

Тем не менее, Усик обладает потрясающей техникой и опытом, которые могут сыграть решающую роль. Ожидается, что бой будет напряженным, но с явным преимуществом украинского боксера. Для Дюбуа это шанс продемонстрировать свою стойкость и силу, и, возможно, поставить под сомнение статус Усика.

Результаты взвешивания Усик — Дюбуа

Перед реваншем Александра Усика и Даниэля Дюбуа, который состоится на стадионе «Уэмбли», прошло официальное взвешивание. Дюбуа показал вес 110,5 кг, что на 7,4 кг больше, чем у Усика — 103,1 кг. Несмотря на явное преимущество в массе британца, многие эксперты считают фаворитом поединка украинца, который полагается на скорость и тактику. После церемонии взвешивания бойцы провели финальную дуэль взглядов, добавив еще больше напряжения к предстоящему бою, который обещает быть захватывающим и непредсказуемым.

Почему стоит смотреть бой Усик — Дюбуа

Этот поединок обещает стать знаковым событием не только для любителей бокса, но и для широкого круга зрителей, интересующихся спортивными событиями мирового уровня. Усик и Дюбуа — это два разных стиля бокса, которые встречаются на ринге. Усик — это мастер тактики, скорости и точности, тогда как Дюбуа — это боец с мощным ударом и невероятной физической силой.

Этот бой может стать настоящим тестом для обеих сторон, а его исход — непредсказуемым. Поэтому, если вы хотите увидеть на ринге мастера спорта с опытом против молодого и агрессивного соперника, вам определенно стоит следить за этим поединком.

Ранее мы писали о том, как проходило взвешивание перед боем Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция взвешивания перед реваншем.

Фото: Рейтер/Эндрю Кулдридж

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