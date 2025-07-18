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Общество
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Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция взвешивания перед реваншем

18 июля состоится церемония взвешивания перед боем-реваншем между чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. Украинец и британец продемонстрируют свой вес за день до решающего поединка. Церемония взвешивания начнется в 17:00 по киевскому времени, сообщает DNEWS.

Вы можете следить за онлайн-трансляцией взвешивания Усика и Дюбуа прямо здесь.

Реванш пройдет 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, где будет решаться судьба титула абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Боксёрный вечер на «Уэмбли» начнется в 19:00 по киевскому времени, а основной бой между Усиком и Дюбуа стартует примерно в 23:30.

Ранее мы писали о бое Усик — Дюбуа 2: дата и время, где смотреть онлайн бой за звание абсолютного чемпиона мира.

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