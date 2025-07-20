19 июля 2025 года на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоялся боксерский поединок, который стал историческим для украинского боксера Александра Усика. Он встретился с британцем Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Усик одержал победу, нокаутировав соперника в пятом раунде, и завоевал все главные титулы, став единственным чемпионом мира в своем весе, сообщает DNEWS.

Первый раунд — уверенное начало Усика

Поединок начался с активных действий Александра Усика, который с первых минут показал свою точность и мастерство. Украинец точно наносил удары левой рукой и добавлял мощные джебы, держась на дистанции. Дюбуа пытался атаковать, но Усик уверенно контролировал ход боя.

Второй раунд — активность Дюбуа, но Усик перехватывает инициативу

Во втором раунде Дюбуа проявил больше активности. Британец стремился зажать Усика, пробивая джебы и пытаясь наносить удары по корпусу. Однако в конце раунда Усик сумел перехватить инициативу и провел несколько точных контратак, вытянув Дюбуа на себя.

Третий раунд — борьба у канатов

В третьем раунде Дюбуа сумел зажать Усика у канатов, что позволило ему провести несколько успешных атак. Но Усик ответил мощным ударом в голову, а британец дважды пробил по корпусу, пытаясь сбить его с темпа. Тем не менее, украинец продолжал уверенно защищаться и искать моменты для контратак.

Четвертый раунд — спокойствие перед бурей

Четвертый раунд начался довольно спокойно. Дюбуа вновь пытался зажать Усика в канаты, но украинец быстро вырывался, показывая свою технику и мобильность. Усик продолжал действовать вторым номером, не спеша, но явно выискивая слабые места в защите британца.

Пятый раунд — решающий момент

Пятый раунд стал решающим. Усик нанес два мощных удара, которые отправили Дюбуа в нокдаун. Британие не смог оправиться после этих ударов, и украинец отправил его в нокаут. Усик стал абсолютным чемпионом мира, завоевав титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

Эта победа не только укрепила статус Усика как одного из лучших боксеров современности, но и закрепила его в истории как абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Поединок с Дюбуа продемонстрировал великолепную технику, выносливость и хладнокровие украинца, который вновь доказал, что его место на вершине мирового бокса заслужено.

О подробностях боя и ударе «Иван» Александр Усик рассказал на пресс-конференции, на которую Дюбуа не пришёл.

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Фото: facebook.com/KnockOutPromotions