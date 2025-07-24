Александр Усик получил рекордный гонорар за победу в реванше против британца Дэниела Дюбуа 19 июля 2025 года. Его гонорар за этот бой составил 132,3 миллиона долларов. Это является самым большим гонораром в его боксерской карьере. Однако значительную часть этой суммы Усик вынужден будет заплатить в виде налогов в бюджет Украины. Об этом рассказывает DNEWS.
Налоги, которые заплатит Усик
Как налоговый резидент Украины, Усик обязан задекларировать свои зарубежные доходы и заплатить налоги с них в Украине, независимо от того, где прошел бой. Согласно украинскому законодательству, ставка налога на доходы физических лиц (ПДФО) составляет 18%, а военный сбор был повышен до 5% с 1 июля 2024 года.
ПДФО (налог на доходы физических лиц)
С полученных 132,3 миллиона долларов Усик должен заплатить 18% ПДФО, что составляет примерно 23,8 миллиона долларов или 995 миллионов гривен.
Военный сбор
Кроме того, Усик обязан заплатить 5% военного сбора с этой суммы дохода, что составляет примерно 2 миллиона долларов или 275,7 миллиона гривен.
Общая сумма налогов
Таким образом, общая сумма налогов, которую Усик должен заплатить в бюджет Украины за этот бой, составляет 25,8 миллиона долларов, или 1,077 миллиарда гривен.
Гонорар Дюбуа
Для сравнения, гонорар Дэниела Дюбуа за бой-реванш с Усиком составил 71,2 миллиона долларов.
Итоги боя-реванша
В ночь с 19 на 20 июля 2025 года Усик одержал победу над Дюбуа, нокаутировав его в пятом раунде. Украинский боксер защитил свои титулы WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым ранее владел британец.
Ранее мы писали о том, что Усик победил Дюбуа нокаутом в пятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира.