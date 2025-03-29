В апреле +13 или заморозки: Укргидрометцентр рассказал, каких погодных сюрпризов стоит ждать

Погодные условия в апреле 2025 года в Украине будут теплее обычного. По оценкам метеорологов, средняя температура воздуха в течение месяца ожидается на уровне 10-13°C, а в горных районах – 6-9°C. Это превышает климатическую норму на 1,5–2°C.

Такой прогноз дали в Украинском гидрометцентре. Что касается осадков, то их прогнозируют в пределах 30-52 мм, а в Карпатах местами до 60-89 мм, что соответствует средним показателям.

Весенний прогноз погоды на 2025 год.

Климатолог Вера Балабух в комментарии для «Погода УНИАН» отметила, что погодные условия весной 2025 года будут подобны прошлогодним.

По ее прогнозам, средняя температура в течение весеннего сезона может превысить климатическую норму примерно на 2°C. В Карпатах, как обычно, будет прохладнее, чем в равнинных районах, однако даже там температурные показатели превысят средние значения на те же 2°C.

Апрель принесет потепление: средняя температура в большинстве регионов кроме горных, вероятно, превысит 10°C. На юге этот показатель составит около 12–13°C, в северных, западных и восточных областях – 10–12°C. В то же время синоптики предостерегают, что апрель может отличаться нестабильной погодой, резкими перепадами температур и возможными кратковременными заморозками.

В мае среднемесячная температура в большинстве регионов превысит 15°C, что является пороговым значением для начала летнего сезона по метеорологическим критериям.

Раньше мы рассказывали, когда в Украине ждать потепления.