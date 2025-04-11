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В Британии думают о возможности размещения войск в Украине на пять лет — The Telegraph

В Британии думают о возможности размещения войск в Украине на пять лет - The Telegraph

Великобритания рассматривает возможность размещения своих военных в Украине на срок до пяти лет в рамках планов, обсуждаемых сейчас с международными союзниками. Цель этого шага – поддержка в подготовке и восстановлении украинских вооруженных сил с тем, чтобы в будущем усложнить для России возможность нового вторжения.

Идея возникла в ходе дискуссий между Лондоном и Парижем о создании так называемой «коалиции решительных». Об этом пишет The Telegraph.

Обсуждаются разные варианты присутствия европейских войск в Украине. Один из возможных сценариев предусматривает отправку военных под руководством европейских стран с целью сдерживания Москвы от срыва потенциального мирного урегулирования и обеспечения оперативной передышки для украинских военных.

Французские аналитики считают, что президент России Владимир Путин вряд ли решится атаковать западные силы на территории Украины, учитывая ограниченные достижения российской армии на фронте.

Предполагается, что такие «силы стабилизации» под руководством Франции и Великобритании также примут участие в защите воздушного и морского пространства Украины. Основная же цель остается неизменной — как можно быстрее оказать помощь в подготовке и модернизации ВСУ по противодействию потенциальной эскалации со стороны России.

Как отмечает The Telegraph, дальнейшее выведение иностранного контингента планируется постепенно, с окончательным завершением миссии ориентировочно через пять лет.

После встречи представителей 30 стран министр обороны Великобритании Джон Гили воздержался от обнародования подробностей, отметив, что лишняя открытость может только сыграть на руку Путину.

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