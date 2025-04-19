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Токсин в детском питании Nestle: во Львовской области в пюре обнаружили охратоксин А, вызывающий отравления и поражение почек у детей.
Токсин в детском питании Nestle: во Львовской области в пюре обнаружили охратоксин А, вызывающий отравления и поражение почек у детей.
Общество
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В детском пюре Nestle нашли токсин, опасный для почек и здоровья детей

Во Львовской области обнаружили токсин в детском пюре — охратоксин А — токсичное соединение, способное вызывать острые отравления и серьёзные поражения почек. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.

Информация о загрязнении поступила через систему экстренного оповещения RASFF. После этого специалисты Львовского городского управления провели внеплановую проверку складских помещений компании «Нестле Украина».

Во время инспекции было установлено: опасное вещество содержится в продукции для детей до 10 месяцев — овощном пюре с мясом Gerber со вкусом «Итальянский обед». Несмотря на выявленную угрозу, партия товара уже поступила в продажу.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе, принято решение о немедленном изъятии продукции с рынка и её дальнейшем уничтожении.

Охратоксин А — микотоксин, который образуется в результате жизнедеятельности плесневых грибов при нарушении условий хранения сырья или готовой продукции.

Он обладает накопительным эффектом, поражает почки, печень, ослабляет иммунную систему и считается потенциально канцерогенным.

Специалисты настоятельно рекомендуют родителям внимательно проверять упаковки детского питания — обращать внимание на наименование, срок годности и номер партии. Все подозрительные продукты следует немедленно возвращать в торговые точки. Токсин в детском пюре может быть опасен для здоровья детей.

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