В Испании за курение и вейпинг на некоторых пляжах туристам грозят штрафы до 2 000 евро. Запреты действуют даже при общей легальности.
В Испании туристам грозят штрафы до 2 тысяч евро за распространённую привычку

Испания продолжает вводить ограничения, которые могут серьёзно ударить по кошельку иностранных туристов. Местные власти всё активнее применяют локальные запреты, а за их нарушение отдыхающим могут выписать штраф — в некоторых случаях до 2 000 евро, пишет Express.

Хотя курение и использование электронных сигарет в Испании официально разрешены, в ряде прибрежных регионов действуют особые правила, запрещающие это на отдельных пляжах. Таким образом, привычка, допустимая в любом городе, может оказаться нарушением на побережье.

Главная проблема в том, что большинство туристов ориентируются на национальное законодательство и не знают о местных нормах. Путешественники полагают, что если в стране в целом можно курить, то это допустимо везде. Однако это заблуждение.

Так, в Барселоне полный запрет на курение и вейпинг на пляжах действует с 2022 года. На Балеарских островах — Майорке, Ибице и Менорке — многие пляжи обозначены как «зоны без курения», включая электронные устройства. Аналогичные ограничения введены и на ряде пляжей Канарских островов.

По словам экспертов, для туристов такие меры могут стать неприятной неожиданностью. Сумма штрафа зависит от обстоятельств: в некоторых случаях он составит 30 евро, но при повторных и умышленных нарушениях может достигать нескольких тысяч.

Специалисты советуют заранее уточнять правила на конкретном пляже, чтобы не омрачить отдых и не столкнуться с крупными штрафами.

Ранее мы писали о том, за что в Европе можно получить штраф: нарушения, размер штрафа и советы туристам.

