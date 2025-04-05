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Общество
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В каком случае пенсионеру могут заморозить выплаты: ответ ПФУ

В каком случае пенсионеру могут заморозить выплаты: ответ ПФУ

Некоторые пенсионеры не успевают вовремя снимать деньги с карты или заведомо откладывают средства на счете. Однако следует помнить: если на карте отсутствуют финансовые операции в течение длительного периода, банк может временно приостановить выплаты и передать информацию в Пенсионный фонд Украины.

Причины прекращения пенсионных выплат

В 2025 году пенсионеры могут остаться без пенсии по ряду причин. Остановка выплат касается не только внутренне перемещенных лиц, обязанных проходить идентификацию, но и всех пенсионеров, даже тех, кто постоянно проживает в Украине. Раньше выплаты приостанавливали, если картой не пользовались в течение года. С 2025 г. этот срок сократился до 6 месяцев. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.

Возобновление выплат может быть сложным процессом, поэтому важно регулярно использовать карту. Даже минимальная операция, например пополнение мобильного телефона, считается движением средств и помогает избежать приостановки пенсии.

Особые требования для переселенцев

Переселенцы, получившие статус до 24 февраля 2022 года, также могут столкнуться с приостановкой выплат, если не прошли идентификацию или не использовали средства на карте. В этом случае выплаты могут не только приостановить, но и вернуть в ПФУ уже зачисленные суммы на счетах Сбербанка. Это правило действует до конца 2025 года.

Другие случаи прекращения пенсии

Пенсионный фонд Украины может прекратить выплату пенсии также по следующим обстоятельствам:

  • Предоставление ложных данных при назначении пенсии.
  • Выезд на постоянное проживание за границу (при отсутствии международных соглашений).
  • Личное обращение пенсионера при временном пребывании за границей.
  • Смерть пенсионера или официальное признание его пропавшим без вести или умершим.
  • Получение статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.
  • Непрохождение обязательной физической идентификации (если это предусмотрено).
  • Другие основания, предусмотренные законом (например, утрата статуса лица с инвалидностью или трудоустройство на должность, дающего право на пенсию за выслугу лет).

Как восстановить пенсию

После устранения причин прекращения выплат Пенсионный фонд может возобновить пенсию в течение 10 дней. Для этого необходимо лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ, предоставить подтверждающие личность документы и подать заявление.

Регулярное использование карты поможет избежать приостановки пенсионных выплат. Контролируйте ситуацию и следуйте рекомендациям, чтобы не потерять важные выплаты.

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