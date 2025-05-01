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Из-за сильного ветра 1 мая в Киеве временно приспустят главный государственный флаг Украины — конструкцию защитят от возможных повреждений.
Из-за сильного ветра 1 мая в Киеве временно приспустят главный государственный флаг Украины — конструкцию защитят от возможных повреждений.
Общество
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В Киеве приспустят главный флаг Украины: сильный ветер и непогода 1 мая 2025

1 мая в столице временно приспустят главный государственный флаг Украины, установленный на Печерских холмах. Причина — ожидаемые порывы ветра до 20 м/с, которые могут повредить флаг. Символ государства будет снят до стабилизации погодных условий. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на КГГА.

Как сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на КП «Киевзеленстрой», временное снятие флага 1 мая — это превентивная мера, направленная на защиту конструкции и самого полотнища от разрушений, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

По прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве 1 мая ожидается усиление ветра до 15–20 м/с, что соответствует I уровню погодной опасности (жёлтый).

Флаг, который расположен на Печерских холмах, установлен на флагштоке высотой почти 90 метров, его масса составляет 32 тонны, а размер полотнища — 16×24 метра. При сильных порывах ветра такая конструкция может быть повреждена, что создаёт не только имиджевые, но и техногенные риски.

Флаг будет возвращён на место сразу после стабилизации погодных условий.

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