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Общество
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В Литве из болота достали бронемашину, в которой могут быть исчезнувшие американские военные

В Литве обнаружили бронированную машину M88 Hercules, в которой могли находиться четыре американских военных, пропавших во время учений недалеко от границы с Беларусью. Отмечается, что бронеавтомобиль был найден в болоте и смогли вытащить только через шесть дней после получения сообщения об исчезновении военных.

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Об этом сообщило литовское министерство обороны. На месте происшествия работают представители литовской полиции и американские следователи.

Литва и США договорились, что именно американская сторона первой предоставит официальную информацию о дальнейшем развитии ситуации.

Напомним, Россия отказалась придерживаться энергетического перемирия.

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