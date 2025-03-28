В Мьянме произошло мощное землетрясение: разрушены многоэтажки и храмы, 20 человек погибли, 200 ранены (фото)

В Мьянме и Таиланде произошли сильные землетрясения, повлекшие за собой обрушение недостроенной многоэтажки в Бангкоке. В городе объявлено чрезвычайное положение. Толчки также ощутили в Китае.

По данным Геологической службы США, было зафиксировано два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр толчков располагался недалеко от города Мандалай в Мьянме. Об этом сообщает АР, CNN и Reuters.

В пострадавших районах, включая города Мьянмы и соседний Таиланд, объявили эвакуацию. Жители массово покидали здания и собирались на открытых просторах. В Мандалае частично обрушились стены древней крепости, а в Бангкоке полиция сообщила об обвале многоэтажного дома, который был на этапе строительства.

Очевидцы рассказывают, что люди в панике выбегали на улицы, некоторые были в халатах и купальных костюмах. В офисной башне в центре Бангкока здание шаталось не менее двух минут, при этом окна и двери громко скрипели.

По информации властей Таиланда, во время обрушения погиб один человек, еще 50 получили ранения.

Из-за землетрясений временно приостановлена работа аэропортов Таиланда. Подземные толчки также были ощутимы в Янгоне, столице Мьянмы и на юге Китая.

Премьер-министр Таиланда Петонгтарн Чинават созвал экстренное совещание после землетрясения в соседней Мьянме.