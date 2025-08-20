В ночь на 20 августа 2025 года жители Полтавской области были встревожены неожиданным сообщением о радиационной угрозе. Однако позднее в областной военной администрации (ОВА) объяснили, что причиной тревоги стал технический сбой, и поводов для паники нет. Об этом сообщает DNEWS.
Инцидент вызвал волну обсуждений, ведь сигнал поступил во время воздушной тревоги. Официальные органы оперативно отреагировали и разъяснили ситуацию, подчеркнув, что никакой реальной радиационной угрозы не было.
Что именно произошло ночью в Полтавской области
Сообщение о возможной радиационной опасности появилось в 04:32 в Telegram-каналах, связанных с местными органами власти. Уведомление касалось Миргородского района и действовало всего 1 минуту 34 секунды — до 04:34 утра.
Позже глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут пояснил, что речь идёт о технической ошибке>Что именно произошло ночью в Полтавской областилотников, вместо сигнала о воздушной тревоге, система ошибочно передала уведомление о радиационной угрозе.
«Сегодня во время воздушной тревоги из-за атаки вражеских БпЛА в системе оповещения произошел сбой, и вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза», — сообщил Когут в Telegram.
Ситуация на момент тревоги: угроза со стороны дронов
На момент ложной тревоги в регионе действительно фиксировалась активность вражеских ударных дронов. По данным Воздушных сил ВСУ, БпЛА двигались в сторону Миргорода, что и вызвало запуск стандартной воздушной тревоги.
Однако вместо привычного сигнала тревоги, жители получили уведомление о совершенно другой опасности — радиационной. Это вызвало волну обеспокоенности, особенно среди жителей населённых пунктов, близких к объектам критической инфраструктуры.
Как должны оповещать о радиационной угрозе
Сигнал «Внимание всем!» при радиационной опасности обычно длится от 3 до 5 минут. Он сопровождается текстовым сообщением, в котором указывается:
- место возникновения угрозы;
- её характер и предполагаемые последствия;
- порядок действий для населения;
- информация о радиусе поражения.
Важно пом>Ситуация на момент тревоги: угроза со стороны дронов поступает не только через систему сирен, но и через официальные каналы: телевидение, радио, мобильные приложения, включая «Повітряна тривога».
Рекомендации на будущее
Жителям Полтавской области и других регионов рекомендуется:
- сохранять спокойствие при любых сигналах тревоги;
- использовать только проверенные каналы для получения информации;
- обязательно установить и обновить мобильное приложение «Повітряна тривога»;
- помнить алгоритмы действий в случае разных видов угроз>Как должны оповещать о радиационной угрозеl>
Кто и как реагирует на подобные сбои
ОВА совместно с операторами систем оповещения проводят проверку инцидента. Основная задача — исключить повторение подобных ошибок в будущем, поскольку неверная информация может дезориентировать население и затруднить действия служб экстренного реагирования.
Представители местной власти заверили, что работа над устранением сбоя уже ведется, а все системы находятся под контролем.
Ранее мы писали о том, где в Киеве самое безопасное место при обстрелах.>Рекомендации на будущее>Кто и как реагирует на подобные сбои