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Общество
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В Резерв+ можно будет уплатить штраф за нарушение военного учета: как это сделать

Верховная Рада Украины приняла законопроект №12093. В скором времени в приложении «Резерв+» появится новый сервис — возможность добровольно оплатить штраф за нарушение правил военного учета.

Команда уже работает над его внедрением, а сроки запуска сообщат позже. Об этом на своей странице в X сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Черногоренко объяснила, как будет работать новый сервис онлайн-оплаты штрафов:

  1. Пользователь подает заявление через приложение, признавая факт нарушения.
  2. В «Резерв+» поступает постановление об админнарушении.
  3. Штраф уплачивается по указанным реквизитам непосредственно в приложении. После оплаты постановление считается исполненным.

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Она подчеркнула, что уплата штрафа не освобождает от возможной мобилизации. В то же время появится возможность получить скидку 50% на сумму штрафа, если пользователь подаст заявление и получит постановление в течение первых 20 дней после фиксации нарушения.

«Мы стремимся сделать уплату штрафов максимально простой и быстрой, без лишних затрат времени. Нововведения помогут сделать этот процесс прозрачным и удобным, а также уменьшат количество бюрократических процедур. Конечно, остается и стандартный вариант — личный визит в ТЦК с заявлением о нарушении», — добавила Екатерина Черногоренко, поблагодарив народных депутатов.

Напомним, мы уже писали, сохраняется ли за военным рабочее место и зарплата.

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