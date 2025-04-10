Четверг, 10 апреля, 2025
1.5 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

В результате обрушения крыши ничего клуба в Доминикане погибли 79 человек: подробности (фото)

В результате обрушения крыши ничего клуба в Доминикане погибли 79 человек: подробности (фото)

В столице Доминиканской Республики, Санто-Доминго, во время концерта в ночном клубе Jet Set произошел трагический обвал крыши, повлекший гибель по меньшей мере 79 человек. На момент инцидента в клубе находились около 300 человек.

Событие произошло примерно в час ночи по местному времени, когда на сцене выступал популярный исполнитель Rubby Pérez вместе со своей группой. Об этом сообщает CNN.

В результате катастрофы также были госпитализированы по меньшей мере 220 человек. Спасатели продолжают поисковые работы в надежде найти выживших.

Читайте также: Аномальное лето может сорвать урожай

По словам дочери Rubby Pérez, ее отцу удалось выжить. Его вытащили из-под завалов, а чтобы привлечь внимание спасателей, певец начал петь. Этот жест спас ему жизнь.

Среди погибших – известные фигуры, в том числе бейсболисты Октавио Дотель и Тони Бланко, а также губернатор провинции Монте-Кристи Нелси Крус, которая была сестрой звезды MLB Нельсона Круса.

Расследование причин обрушения продолжается.

Напомним, на горе Поп Иван температура упала до -18°C.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Горячее за неделю

Политика

Как влияют разные виды сладостей на здоровье

0
Какие сладости вредят здоровью, как выбрать полезные альтернативы...
Общество

Благовещение 7 апреля 2025: традиции, обряды, народные приметы

0
Благовещение 7 апреля 2025 года — церковные и народные традиции, обряды, запреты, приметы, советы на день, значение праздника для души и семьи.
Политика

Денисовна или Денисовна: как правильно писать на украинском

0
Не допускайте ошибки в этом отчестве. Имя Денис...
Общество

Купюры номиналом 100 долларов 2003 года могут вызвать проблемы: подробности

0
На территории Украины все номиналы доллара США считаются законными...
Общество

Кто из преподавателей и студентов не подлежит мобилизации: правительство определило дополнительные категории

0
Правительство внесло изменения в законодательство, расширив перечень категорий студентов...

Новое на сайте

Предыдущая статья
К чему снится тонущий корабль: толкование сновидений
Следующая статья
«Перережете себе горло»: Бессент предостерег Европу от сближения с Китаем вместо США

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Стармер заявил, что Великобритания «с холодной и спокойной головой» ответит на новые пошлины США

0
Глава правительства Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон «с...

Ожидаемые +15 на горизонте: синоптик назвала дату потепления в Украине

0
В понедельник, 7 апреля, погодные условия в Украине будут...

День ангела Вероники 2025: поздравления и открытки 5 апреля

0
5 апреля именины отмечают женщины с именем Вероника....

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.