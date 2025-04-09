Среда, 9 апреля, 2025
4.3 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

В России заявили о массированной атаке дронов: есть попадание в военный аэродром в Моздоке (фото)

В России заявили о массированной атаке дронов: есть попадание в военный аэродром в Моздоке (фото)

В ночь на 9 апреля Министерство обороны России заявило о масштабной атаке украинских беспилотников на территорию РФ и временно оккупированном Крымом. По официальной версии, силы ПВО якобы сбили 158 дронов над разными регионами страны.

Согласно информации российского оборонного ведомства, больше всего беспилотников – 67 – были уничтожены в небе над Краснодарским краем. Еще 29 дронов вроде бы сбили в Ростовской области, 15 – в Северной Осетии, 11 – над Воронежской, 10 – над Курской, 5 – над Белгородской областью, 3 – над Крымом. Кроме того, аппараты зафиксировали в воздухе над Пензенской, Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем. Также российские военные отчитываются о семи сбитых дронах над Азовским морем и шести – над Черным. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил, что в Моздоцком районе уничтожены 15 беспилотников. По его словам, жертв и разрушений нет, но в регионе введен режим «беспилотной опасности». Между тем местные жители сообщили Telegram-каналу Astra, что целью атаки был военный аэродром в Моздоке, с которого взлетают самолеты типа МиГ-31К и Ту, применяемые для ударов по Украине. В соцсетях появились фото с дымом после взрывов. По предварительной геолокации, снимки сделаны неподалеку от районного дворца культуры, примерно в шести километрах от авиабазы.

Жители Таганрога, Тихорецкой, Славянской-на-Кубани, Крымской, Саратовой и Энгельса также сообщали о взрывах в ночное время. В Пензенской области дроны, как утверждает Astra, атаковали Сердобский район, где расположен арсенал ракетного и артиллерийского вооружения воинской части №58661-90. Этот объект уже терпел удар в октябре 2024 года.

Между тем исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что беспилотники атаковали и военный аэродром в его регионе, хотя в официальном возведении Минобороны РФ об этой области не упоминалось. По его словам, удар был отбит без жертв и повреждений.

Горячее за неделю

Общество

Мобилизация-2025: какая категория военнообязанных может оформить отсрочку в Резерв+

0
Министерство социальной политики сообщает, что люди с инвалидностью, данные...
Общество

Мощная магнитная буря 5 и 6 апреля 2025: что делать метеозависимым

0
Прогноз магнитной бури 5 и 6 апреля 2025: как защитить здоровье и минимизировать влияние на организм, особенно для метеозависимых.
Культура

День ангела Илоны 2025: поздравления и открытки 8 апреля

0
Сегодня, 8 апреля 2025 года, согласно православному именному...
Статьи

Как почистить ноутбук от пыли: пошаговая инструкция

0
В современных офисах важно соблюдать гигиену труда: регулярно...
Спорт

«Шахтер» — «Динамо»: УПЛ утвердила дату и время Классического

0
Дирекция украинской Премьер-лиги...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Сырский ответил, почему Украина не раскрывает информацию о количестве мобилизованных
Следующая статья
Как распознать манипулятора в начале отношений: советы психологов и психотерапевтов

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Украинцев приглашают присоединиться к Международному Марафону Героев: о чем речь

0
Присоединиться к Международному Марафону Героев можно из любого...

День ангела Илоны 2025: поздравления и открытки 8 апреля

0
Сегодня, 8 апреля 2025 года, согласно православному именному...

Как узнать своё предназначение по дате рождения

0
Как найти своё предназначение по дате рождения: разбор чисел жизненного пути, астрологических узлов и практические советы для самореализации.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.