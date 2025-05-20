Стартап Synyi AI из Шанхая в партнерстве с Almoosa Health Group запустил пилотную программу в Саудовской Аравии, в рамках которой искусственный интеллект (ИИ) выполняет функции диагностики и выписывания рецептов пациентам. Это первый шаг в стремлении заменить врачей-людей на ИИ при первичном медицинском лечении. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Bloomberg.

Пациенты в клинике начинают с того, что описывают свои симптомы на планшете, после чего ИИ задает уточняющие вопросы и анализирует изображения, такие как кардиограммы или рентгеновские снимки, предоставленные ассистентами-людьми. На основе этих данных ИИ формирует план лечения, который затем проверяется врачом-человеком. Проект пока находится на стадии тестирования, и консультация с врачом обязательно присутствует.

До начала эксперимента в Synyi AI утверждали, что коэффициент ошибок их ИИ составлял менее 0,3%. Пилотная программа генерирует диагностические данные, которые будут переданы властям Саудовской Аравии для дальнейшего рассмотрения. Ожидается, что разрешение на коммерческую эксплуатацию такой технологии может быть выдано через 18 месяцев.

ИИ, предоставляющий услуги в этой клинике, специализируется на проблемах с дыхательными путями, таких как астма и фарингит, и может поставить диагноз по 30 заболеваниям. В компании надеются расширить список недугов до 50, включая респираторные, гастроэнтерологические и дерматологические заболевания.

Synyi AI был основан в 2016 году и имеет сотрудничество с более чем 800 клиниками в Китае. Этот проект стал первым выходом компании на международный рынок. Глава Synyi AI, Чжан Шаодиан, отметил, что обращение к врачу в Саудовской Аравии может быть дорогостоящим, и использование ИИ поможет снизить расходы. Также такая технология будет полезна в отдаленных районах, где нехватка врачей является серьезной проблемой.

Однако внедрение ИИ в медицину подверглось критике со стороны некоторых медиков. Например, Ки Юань Нгиам из Сингапура заявил, что никакой ИИ не способен заменить опыт и знания врача-человека.

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Фото: Synyi AI