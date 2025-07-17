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Строительство самой высокой ветряной турбины в мире в Шипкау. Как проект Gicon меняет будущее энергетики и какие рекорды будут установлены.
Строительство самой высокой ветряной турбины в мире в Шипкау. Как проект Gicon меняет будущее энергетики и какие рекорды будут установлены.
Общество
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В Шипкау начинается строительство самого высокого ветряка в мире высотой 365 метров

В Бранденбурге стартовало строительство самой высокой ветряной турбины в мире. Компания Gicon, которая является разработчиком проекта, надеется использовать сильные ветра на больших высотах и таким образом сделать значительный вклад в энергетическую революцию. Об этом сообщает DNEWS.

Турбина высотой 365 метров – рекордное сооружение

Проект стартовал в Шипкау, Бранденбург, где будет возведена турбина, вершина которой будет находиться на высоте 365 метров. Эта высота установит новый мировой рекорд среди ветряных установок.

Инновационная конструкция и расчет на высокие ветры

Центр турбины будет находиться на уровне 300 метров, а её ротор достигнет высоты 365 метров. Это делает её выше большинства зданий Европы. Для обеспечения устойчивости ветряка будет использована инновационная конструкция с двумя каркасами — внутренним и внешним. Эта система была разработана более чем 90-летним инженером из Лейпцига.

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