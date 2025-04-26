25 апреля в базилике Святого Петра в Ватикане состоялся обряд закрытия гроба Папы Франциска. Церемония проходила у алтаря Исповедания и началась в 20:00 по местному времени. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Vatican News.

Чин возглавил камерленго Священной Римской Церкви кардинал Кевин Джозеф Фаррелл. Архиепископ Диего Равелли, церемониймейстер Папских богослужений, зачитал rogito — официальный документ, в котором кратко изложен понтификат Хорхе Марио Бергольо. После оглашения текст был помещён в гроб.

На церемонии присутствовали не только официальные лица, перечисленные в уведомлении Отдела богослужений Римского Папы, но также некоторые родственники Папы Франциска.

Обряд закрытия гроба был проведён в строгом соответствии с предписаниями «Ordo Exsequiarum Romani Pontificis» — Чинопоследования погребения Римских Пап. Завершилась церемония в 21:00.

Всю ночь у тела Папы Франциска проходило молитвенное бдение. Каноники капитула базилики Святого Петра сменяли друг друга в непрерывной молитве вплоть до начала подготовки к заупокойной Святой Мессе.

С момента открытия доступа к останкам Папы, начиная с 11:00 23 апреля и до 19:00 25 апреля, базилику Святого Петра посетили около 250 тысяч паломников, чтобы попрощаться с понтификом.

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