В мессенджере Telegram вводится новый формат рекламы: текстовые баннеры будут отображаться поверх видеороликов во время их воспроизведения. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Adindex.

Баннер появляется через пять секунд после запуска видео. Закрыть его будет невозможно в течение девяти секунд. Спустя тридцать секунд он исчезнет автоматически, не прерывая при этом воспроизведение контента.

Новая функция уже доступна для рекламодателей через платформу Telegram Ads. Заказчики смогут запускать текстовые баннеры, нацеленные на аудиторию конкретных каналов или заранее настроенные группы пользователей.

Важно, что баннеры не прерывают видео — они размещаются в нижней части экрана и органично вписываются в процесс просмотра.

Пока неясно, будут ли пользователи с подпиской Telegram Premium видеть подобные объявления. Представители мессенджера официальных разъяснений на этот счёт пока не дали.

Ранее мы писали о том, что Telegram и xAI заключили партнёрство для внедрения чат-бота Grok в мессенджер.