Власти Турции выражают серьёзную обеспокоенность объёмами пищевых отходов, которые ежегодно образуются в гостиницах и ресторанах страны. В Турции ежегодно пропадает около 23 млн тонн продуктов питания. Об этом сообщает DNEWS.

Как сообщает Sabah, Президентский совет по аграрной и продовольственной политике намерен уже в ближайшее время направить в парламент законопроект, предусматривающий новые правила для работы «шведского стола» и национального формата завтраков «серпме» с множеством небольших закусок.

Согласно инициативе, привычная система «всё включено» (all inclusive) в турецких отелях может быть заменена на формат «а-ля карт», при котором постояльцы заказывают только те блюда, которые действительно собираются съесть.

Статистика Фонда предотвращения расточительства (TİSVA) показывает, что 35% фруктов и овощей в стране не доходят до потребителей, а общий объём потерянных продуктов достигает 23 млн тонн ежегодно.

Особое внимание власти планируют уделить хлебу, ведь каждый год в Турции выбрасывают примерно 4,38 млрд буханок.

Также предлагается запретить выбрасывать остатки еды на улицу для бездомных животных, чтобы не допустить загрязнения и распространения бактерий. Вместо этого продукты будут централизованно передавать в приюты.

