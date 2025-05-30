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В Украине День защиты детей больше не будут отмечать 1 июня — дату перенесли на 20 ноября, ко Всемирному дню ребенка.
В Украине День защиты детей больше не будут отмечать 1 июня — дату перенесли на 20 ноября, ко Всемирному дню ребенка.
Общество
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В Украине изменили дату празднования Дня защиты детей: 1 июня в прошлом

День защиты детей в Украине больше не будут отмечать 1 июня. Согласно новому указу президента №355, празднование переносится на 20 ноября.

Об этом сообщает DNEWS, ссылаясь на официальное распоряжение Владимира Зеленского. Новая дата выбрана не случайно — 20 ноября во всем мире считается Всемирным днем ребенка. Ранее Украина ежегодно праздновала День защиты детей в первый день лета — 1 июня.

В документе указано, что решение принято с целью утвердить защиту детства как приоритет всей страны. Также это шаг в сторону более тесного взаимодействия с мировым сообществом в сфере защиты прав и интересов детей. Отдельно подчеркивается важность выполнения положений Конвенции ООН о правах ребенка.

Международный день защиты детей был учрежден в ноябре 1949 года. Тогда в Париже состоялась сессия Международной демократической федерации женщин, на которой было предложено ввести специальную дату для защиты прав детей.

Уже в 1950 году праздник впервые отметили в 51 стране. С тех пор День защиты детей стал ежегодным международным событием, цель которого — обратить внимание на права и нужды самых юных граждан общества.

Ранее мы писали о том, когда День защиты детей и что известно об этом празднике.

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