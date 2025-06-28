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Ивано-Франковск призвал к действиям для защиты жизни: борьба с абортами, выплаты за детей и поддержка многодетных семей.
Ивано-Франковск призвал к действиям для защиты жизни: борьба с абортами, выплаты за детей и поддержка многодетных семей.
Общество
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В Украине могут запретить аборты: требование ивано-франковских депутатов

Ивано-Франковский городской совет принял обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом принять неотложные меры для защиты жизни и поддержки семей в Украине. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на публикацию Ивано-Франковской городской рады.

В своем обращении органы власти просят восстановить Министерство семьи и ввести соответствующие образовательные программы, которые помогут подготовить молодежь к созданию крепких семей и патриотическому воспитанию.

Кроме того, предлагается установить значительные материальные выплаты за рождение детей, а именно 100 тыс. грн за первого ребенка, 200 тыс. грн за второго и 300 тыс. грн за каждого следующего. Также городской совет обращается к государству с предложением создать программу бесплатного предоставления жилья многодетным семьям.

По словам представителей совета, бездействие в вопросах демографии может привести к серьезным последствиям для будущего страны, так как низкий уровень рождаемости угрожает экономической и социальной стабильности.

Ранее мы писали о том, когда в зародыше появляется душа.

Фото: Ивано-Франковский городской совет

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