С 15 июня в Украине официально начал действовать закон, который позволяет признавать результаты обучения украинских детей, проходивших учебу за рубежом. Это решение не распространяется на случаи получения образования в государствах, признанных агрессорами или оккупантами. Об этом сообщает DNEWS.

Закон начал действовать: что это значит

Нововведение основывается на законопроекте №12375, принятом Верховной Радой в феврале. Документ предоставляет гражданам Украины право на признание результатов как формального, так и неформального обучения, полученного в иностранных образовательных учреждениях. Процедура будет проходить в соответствии с порядком, утверждаемым Кабинетом министров Украины.

Согласно переходным положениям, закон вступает в силу спустя три месяца после публикации. Поскольку он был опубликован в газете «Голос України» 15 марта 2025 года, то начинает действовать именно сегодня — 15 июня.

Ограничения: кого это не касается

Закон действует не для всех. Он не распространяется на обучение, полученное в странах, признанных агрессорами или оккупантами. Такое ограничение необходимо для защиты информационной и образовательной безопасности Украины.

Правительство отстаёт с подзаконными актами

Хотя сам закон уже вступил в силу, нормативные документы к нему пока не готовы. Кабмин должен был разработать их за три месяца с момента публикации. Тем не менее, к 15 июня необходимые акты так и не были утверждены.

Это означает, что на практике пока нет чёткой процедуры. Признание результатов обучения за рубежом возможно только после того, как будут утверждены соответствующие механизмы.

Как будет проходить признание: проект МОН

На сайте Министерства образования появился проект постановления. Он описывает, как именно должна работать система признания.

Предлагается, чтобы украинские школы признавали обучение за границей по следующим принципам:

добровольность;

прозрачность;

равный доступ;

беспристрастность;

конфиденциальность данных.

Главная цель — дать возможность детям продолжить образование по украинским стандартам. В итоге ученики смогут получить документ об общем среднем образовании.

Подать заявление можно онлайн

Для начала процедуры нужно подать заявление. Это может сделать один из родителей, законный представитель или совершеннолетний ученик. Заявление принимается лично, по почте или в электронном виде.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие уровень образования. Учебное заведение рассматривает пакет не дольше 20 рабочих дней. После этого принимается решение о признании.

Школы за границей: разные форматы

После начала войны появилось множество учебных инициатив за границей. Некоторые из них — официальные школы, признанные страной пребывания. Они работают по учебным программам и обеспечены украинскими учебниками.

Существуют также неформальные объединения. Это школы выходного дня, группы родителей или волонтёрские проекты. Они обучают украинских детей в условиях вынужденной эмиграции. Закон открывает путь к признанию и их образовательных результатов.

До миллиона детей обучаются за рубежом

По оценкам, из Украины выехало от 700 тысяч до миллиона школьников. Многие из них продолжают обучение в других странах. Однако они сохраняют связь с украинской школой.

Народный депутат Сергей Бабак, автор законопроекта, подчёркивает:

«Наша задача — не потерять этих детей. Мы хотим, чтобы они чувствовали связь с украинской культурой и системой образования. Закон — это инструмент для сохранения этой связи и будущего возвращения детей домой».

Ранее мы писали о том, что ЕС продлевает временную защиту украинцам ещё на один год до марта 2027.

Источник