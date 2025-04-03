В Украине были изменены условия выплат по программе «Контракт 18-24»: о чем идет речь

В Украине изменили условия выплат по программе Контракт 18-24, расширив ее действие на военнослужащих Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Теперь программа «Контракт 18-24» будет распространяться не только на Вооруженные силы Украины, но и нацгвардейцев и пограничников.

Основные изменения предполагают расширение оснований для единовременных денежных выплат. Соответствующее решение принял Кабинет Министров, о чем сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук через свой Telegram-канал.

Денежное вознаграждение смогут получать военные, которые проходят службу в боевых условиях, участвуют в боях на временно оккупированных территориях или находятся в зонах между позициями сил обороны и войск агрессора.

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Также Генеральному штабу ВСУ, Главному управлению Нацгвардии и Администрации Госпогранслужбы предоставлено право определять перечень должностей для военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет. Кроме того, правительство упростило процедуру медицинского осмотра, в частности снизило требования по консультации врача-психиатра.

Программа «Контракт 18-24» была анонсирована в феврале этого года президентом Владимиром Зеленским. По словам главы государства, это добровольное контрактное предложение, а не мобилизация. Как отметили в Минобороны, добровольцы, которые заключат контракт, получат выплату в размере 1 миллиона гривен: сначала 200 тысяч гривен, а остальную сумму в течение года службы.

Напомним, в Резерв+ можно будет уплатить штраф за нарушение военного учета.

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