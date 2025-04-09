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Общество
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В Украине дешевеют овощи: что упало в цене больше всего

В Украине дешевеют овощи: что упало в цене больше всего

В Украине продолжается тенденция к снижению стоимости овощной продукции. В частности, картофель сейчас стоит от 15 до 23 гривен за килограмм, морковь – около 25 грн/кг, а свекла – до 16 грн/кг. Уменьшаются цены и на другие овощи: томаты продаются по 65-85 грн/кг, тепличные огурцы стартуют от 90 грн, редис – от 50 грн. Также наблюдается удешевление зелени.

Такую информацию предоставили аналитики EastFruit. По их данным, в течение прошлой недели на рынках и в супермаркетах Украины отмечалось падение цен на большинство овощных культур. Эксперты объясняют эту динамику преимущественно слабым потребительским спросом, сезонными факторами, а также увеличением объемов предложения отдельных видов овощей.

Картофель, который является одним из главных продуктов в питании украинцев, продолжает терять в цене. За неделю его средняя стоимость уменьшилась с 16-25 до 15-23 гривен за килограмм. Хотя морковь все еще представлена на рынке в ограниченном количестве, она также подешевела – минимальная цена опустилась с 27 до 25 грн/кг. Вслед за ней подешевела и столовая свекла, которая сейчас стоит не 18, а уже 16 гривен за килограмм.

Вторую неделю подряд наблюдается существенное удешевление томатов. Средняя стоимость этого популярного овоща уменьшилась с 70-90 до 65-85 грн за килограмм. После длительного периода роста, коррекция цен коснулась и тепличных огурцов: минимальная цена снизилась сразу на 20 гривен – со 110 до 90 грн/кг. Это может свидетельствовать о постепенном уравновешивании ситуации на рынке тепличных овощей.

Увеличение предложения редиса на рынке побудило продавцов корректировать ценники вниз – нижний порог уменьшился с 65 до 50 грн за килограмм. Как один из первых овощей весеннего сезона, редис остается востребованным среди покупателей, однако рост конкуренции между поставщиками влияет на ценовую динамику.

Цены на зелень также постепенно снижаются. Например, стоимость укропа уменьшилась с 200 до 195 грн за килограмм, петрушка подешевела до 180 грн с предыдущих 200 грн, а салат теперь стоит 95 грн/кг вместо 100.

В сегменте фруктов снижение цен наблюдалось только на яблоки: минимальная цена опустилась с 30 до 25 гривен за килограмм. Другие фрукты остались в пределах предыдущих показателей, что указывает на относительное равновесие между спросом и предложением.

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