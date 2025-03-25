Вторник, 25 марта, 2025
7.6 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

В Украине изменилась стоимость земли: новые расценки за гектар в регионах

В Украине заметно снизилась стоимость земли сельскохозяйственного назначения. В марте 2025 года средняя цена за гектар составляла 52 582 грн, что более чем на 5 000 грн меньше, чем в феврале.

Как сообщает Опендатабот, согласно его данным, стоимость земли за гектар в разных регионах варьируется от 11 254 до 92 724 грн. Таким образом, цена одного гектара в самой дорогой области эквивалентна стоимости более восьми гектаров в самой дешевой.

В каких регионах земля самая дорогая

Самая дорогая земля расположена в Киевской области, где средняя стоимость гектара составляет 92 724 грн. Высокие цены также зафиксированы в:

  • Тернопольской области – 72110 грн;
  • Львовской области – 69844 грн;
  • Винницкой области – 69 267 грн.

Самая низкая средняя цена на землю наблюдается в Донецкой области – всего 11254 грн за гектар.

В Украине изменилась стоимость земли: новые расценки за гектар в регионах

Объем покупки земель значительно упал

Вместе с тем, площадь проданных земель значительно уменьшилась. В марте 2025 года было продано 11 233 гектара, что на 16 014 гектаров больше по сравнению с предыдущим месяцем.

В Украине изменилась стоимость земли: новые расценки за гектар в регионах

 

Горячее за неделю

Культура

Простий шлях до міцного пресу: вправи для стабільності та покращення постави

0
Міцний кор – це не...
Культура

Что происходит между Потапом и Каменскими: общее фото вызвало волну слухов

0
Потап и Настя Каменских, которые в последнее время...
Политика

Когда лучше всего тренироваться для похудения: утром или вечером?

0
Вот преимущества утренних, дневных и вечерних тренировок. Существует...
Политика

Eutelsat планирует обеспечить Украину интернетом: что такое OneWeb и может ли он заменить Starlink

0
Eutelsat – один из ведущих операторов спутниковой связи...
Общество

Норвежцы снова на вершине: чего ждать от биатлона после прощания Бьо?

0
Финальный этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене начался...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Мозг может начать съедать сам себя во время интенсивных тренировок.
Следующая статья
NVIDIA представила G-Assist – ШИ-помощника для геймеров на GeForce RTX

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Китай может присоединиться к «коалиции желающих» для направления миротворцев в Украину

0
Китай изучает возможность участия в международной инициативе по...

Жерара Депардье будут судить по обвинениям в притязаниях: более 20 женщин выступили против актера

0
Жерар Депардье, снявшийся более чем в 200 фильмах,...

На рынке труда в Украине кардинальные изменения: в каких сферах исчез дефицит кадров

0
В Украине, хотя рынок труда постепенно восстанавливается, нехватка кадров...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.