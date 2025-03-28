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Общество
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В Украине изменили размер страховых выплат: в ПФУ рассказали, когда ждать начислений

В Украине осуществили перерасчет ежемесячных страховых выплат для пострадавших от производственных травм, профессиональных болезней, а также для лиц, имеющих право на выплаты в случае смерти потерпевшего. Обновленный расчет вступил в силу с 1 марта 2025 года.

Корректировка всегда осуществляется с учетом коэффициента, отражающего динамику роста потребительских цен и средней заработной платы в Украине. Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на ПФУ.

В частности, в 2025 году коэффициент роста ежемесячных страховых выплат равен 1,115. Это подтверждается подпунктом 8 пункта 2 постановления Кабинета Министров Украины № 209 от 25.02.2025 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году».

Проиндексированную ежемесячную страховую выплату за март выплатят в апреле. Это объясняется тем, что такие выплаты осуществляются ежемесячно, начиная со следующего месяца после их назначения и начисления.

Стоит заметить, что предельная сумма увеличения после пересмотра страховой выплаты составляет 1 500 гривен.

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