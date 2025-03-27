В Украине могут снизиться цены на лекарства: о чем идет речь

Реформа рынка лекарства в Украине может привести к снижению стоимости половины препаратов. После понижения цен на 100 медицинских препаратов следующим шагом станет введение референтного ценообразования.

Об этом заявил народный депутат Сергей Кузьминых, председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности профильного комитета Верховной Рады. До 28 апреля планируется сформировать референтные цены, определяя среднюю стоимость лекарства на основе данных четырех стран. После этого будет создан национальный каталог, в который согласно законодательству все лекарственные средства должны быть внесены до конца июня. На основе предельной оптовой цены, установленной в каталоге, прибавятся регулируемые Минздравом наценки для аптек и оптовых поставщиков, что определит максимальную розничную стоимость препаратов.

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Ожидается, что после внедрения этой системы цены снизятся, по меньшей мере, на 200 лекарственных средств, а в целом подешевеет около 50% препаратов на рынке.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине подскочили цены на два самых популярных продукта.

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