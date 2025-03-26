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Общество
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В Украине могут ввести кардинальные изменения в оплате за одну из коммунальных услуг: подробности

В Украине могут на время освободить население от оплаты за транспортировку природного газа. Данная инициатива особенно важна для жителей сельской местности, которые в свое время за свой счет обеспечивали прокладку газовых сетей.

В Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект №13095. Его инициатор, народный депутат от фракции «Слуга народа» Максим Заремский, предлагает отменить для граждан оплату за распределение и транспортировку газа, что поможет снизить финансовую нагрузку на семьи. Об этом пишет UAportal со ссылкой на сайт «Эксперт».

«В это горькое время власть должна позаботиться об украинских семьях, обеспечивая тепло и достаток в каждом доме», – говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, освобождение от оплаты за доставку газа будет действовать только на время военного положения и в течение года после его завершения. Следовательно, в случае принятия этого документа Верховной Радой, плата за транспортировку газа впоследствии будет восстановлена.

Вместе с тем, в СМИ появилась информация, что Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о постепенном росте тарифов на транспортировку газа для оператора газотранспортной системы в период 2025-2029 годов. В то же время для бытовых потребителей стоимость услуг останется неизменной благодаря действующему мораторию.

Кроме того, жители многоквартирных домов и в дальнейшем будут получать отдельные квитанции за техническое обслуживание газовых сетей в доме, стоимость которого может достигать 1,3 тыс. грн.

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