Суббота, 15 марта, 2025
9.3 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

В Украине ожидается снижение цен на важные продукты: что на это повлияет и когда это произойдет

В Украине стоимость масла и сыров может снизиться, если цены на молоко-сырье снизятся, но снижение поголовья коров на 6,7% ограничивает этот процесс. В 2025 году не следует ожидать значительного удешевления, поскольку производство молока уменьшилось на 2,9%.

Об этом рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко в интервью СМИ. В течение прошлого года цены на молочные продукты в Украине росли и пока нет признаков значительного удешевления.

Потребительская инфляция на молочные продукты стала одной из самых высоких, что связано с падением объемов производства молока и сокращением поголовья коров. По данным Гопки, в январе 2025 года в Украине было произведено 452,7 тысяч тонн молока, что на 1,8% меньше, чем в январе 2024 года. В общей сложности за 2024 год было произведено 7,21 миллиона тонн молока, что на 2,9% меньше, чем в 2023 году.

Сокращение производства стало следствием уменьшения поголовья крупного рогатого скота в Украине. По состоянию на 1 января 2025 года количество коров уменьшилось на 6,7%, достигнув 1,17 миллиона голов. Наибольшее падение производства произошло в хозяйствах населения, где снижение составило 7,8% до 4,26 млн тонн, тогда как на предприятиях производство выросло на 5,1% до 2,95 млн тонн.

По словам Гопки, основной причиной удорожания является сокращение поголовья коров, что негативно влияет на объемы надоев. В хозяйствах населения сокращение стада составило 9,7%, а на предприятиях только 1%. Это указывает на то, что рынок продолжает терять основных производителей молока, что способствует удержанию высоких цен.

Снижение цен на молочные продукты возможно только при снижении стоимости молока-сырья. Однако рост цен на корма по сравнению с прошлым годом не позволяет производителям значительно снижать цены, что в свою очередь влияет на конечных потребителей. Крупнейшими производителями молока в Украине в 2024 году были:

  • Полтавская область – 9,3%;
  • Хмельницкая область – 9,1%;
  • Винницкая область – 8%;
  • Тернопольская область – 7,1%.

Горячее за неделю

Статьи

День ангела Николая 2025: поздравления и открытки 19 января

0
19 января именины отмечают все Николая. День ангела...
Культура

Потап хочет на «Евровидение», но не от Украины: громкое заявление рэпера

0
Скандальный артист, рэпер и продюсер Потап, ныне выступающий...
Культура

Джеймс Кэмерон раскрыл новые подробности о фильме «Аватар 3: Огонь и пепел»

0
Один из самых известных и успешных кинорежиссеров современности,...
Общество

Домики с камином для самого романтического побега на двоих. Идеи для уютных осенних выходных

0
Больше не нужно морочить голову, где провести самые романтические...
Общество

«Конечно, я собираюсь ответить»: Трамп пообещал продолжать торговую войну с ЕС

0
Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ответят на...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Почему появляются чёрные линии на ногтях?
Следующая статья
15 марта: какой сегодня праздник, приметы и традиции этого дня

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

15 марта: какой сегодня праздник, приметы и традиции этого дня

0
Сегодня, 15 марта, мир отмечает ряд важных событий,...

Спецпредставитель Трампа провел переговоры в Москве по войне в Украине: какие результаты

0
Сейчас идет анализ полученных результатов. Специальный представитель президента...

Наказание работников ТЦК и ВЛК за противоправную мобилизацию: ВР поддержала законопроект, детали

0
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №12442,...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.