В Украине предлагают более 50 тыс. грн за удаленную работу: кого ищут

В Украине удаленная работа приобретает все большую популярность, и количество таких вакансий на кадровых платформах уже достигает нескольких тысяч. Это объясняется тем, что такой формат занятости позволяет получать высокий доход, работая из дома.

В частности, некоторые компании предлагают своим сотрудникам зарплату от 50 тыс. грн и более. Об этом пишет OBOZ.UA.

Одна из IT-компаний открыла вакансию менеджера по продажам с заработной платой от 30 000 до 50 000 грн. Основные требования к кандидату:

навыки ведения переговоров;

умение проводить презентации;

умение проводить презентации;

грамотное владение украинским и русским языками в устной и письменной формах, а знание английского или других языков будет рассматриваться как преимущество.

Гостиничная управляющая компания ищет менеджера по туризму и предлагает зарплату в пределах 50 000-60 000 грн. Основная задача – продажа услуг компании на основе входящих теплых обращений клиентов через телефонные звонки, а также сообщения в Instagram и Facebook.

Образовательное агентство открыло вакансию менеджера по образованию за рубежом с зарплатой от 25 000 до 50 000 грн. В перечень основных требований входят: