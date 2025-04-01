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Общество
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В Украине предлагают более 50 тыс. грн за удаленную работу: кого ищут

В Украине предлагают более 50 тыс. грн за удаленную работу: кого ищут

В Украине удаленная работа приобретает все большую популярность, и количество таких вакансий на кадровых платформах уже достигает нескольких тысяч. Это объясняется тем, что такой формат занятости позволяет получать высокий доход, работая из дома.

В частности, некоторые компании предлагают своим сотрудникам зарплату от 50 тыс. грн и более. Об этом пишет OBOZ.UA.

Одна из IT-компаний открыла вакансию менеджера по продажам с заработной платой от 30 000 до 50 000 грн. Основные требования к кандидату:

  • навыки ведения переговоров;
  • умение проводить презентации;
  • умение проводить презентации;
  • грамотное владение украинским и русским языками в устной и письменной формах, а знание английского или других языков будет рассматриваться как преимущество.

Гостиничная управляющая компания ищет менеджера по туризму и предлагает зарплату в пределах 50 000-60 000 грн. Основная задача – продажа услуг компании на основе входящих теплых обращений клиентов через телефонные звонки, а также сообщения в Instagram и Facebook.

Образовательное агентство открыло вакансию менеджера по образованию за рубежом с зарплатой от 25 000 до 50 000 грн. В перечень основных требований входят:

  • английский язык на уровне Upper-Intermediate и выше,
  • коммуникабельность, клиентоориентированность.

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