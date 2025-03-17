Понедельник, 17 марта, 2025
7.1 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

В Украине продолжает дорожать популярный овощ: сколько сейчас стоит килограмм

Стоимость тепличных томатов в Украине сейчас колеблется в пределах 85-95 грн/кг, что на 13% превышает показатели прошлой недели и на 22% больше, чем в этот период в прошлом году. Дальнейшее повышение цен вероятно, если поставки из Турции в ближайшее время не возобновится.

Основной причиной роста цен на тепличные помидоры стало значительное сокращение импорта из Турции. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

В связи с сезонными ограничениями турецкие экспортеры уменьшили поставки, что повлекло сокращение предложения на украинском рынке. Поскольку в последние недели спрос оставался стабильно низким, импортеры были вынуждены ограничить объемы ввоза. Однако, когда спрос начал расти, возник дефицит продукции, что привело к очередному повышению цен.

Сейчас стоимость тепличных томатов в Украине колеблется в пределах 85-95 грн/кг, что в среднем на 13% больше, чем неделю назад. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены выросли на 22%. Эксперты рынка предполагают дальнейшее подорожание, особенно если импортные поставки в ближайшее время не возобновятся.

Рынок томатов остается в напряженном состоянии. Местные тепличные хозяйства планируют начать продажи только в середине апреля, поэтому пока потребители вынуждены полагаться на импорт. В случае задержки возобновления поставок из Турции нехватка продукции может привести к дальнейшему повышению цен.

Цены на томаты в супермаркетах

По данным «Минфин», средняя цена помидоров в Украине сейчас составляет 124,45 грн/кг. Это значительно выше, чем в феврале, когда их реализовывали по 107,64 грн/кг. В целом, в крупнейших розничных сетях страны на томаты установлены следующие расценки:

  • «АТБ» – 99,89 грн/кг;
  • «Auchan» – 104,9 грн/кг;
  • «Фора» – 129 грн/кг.

Горячее за неделю

Экономика

Что означает сон о беременности и какие изменения он несет

0
Сон о беременности может быть метафорой приближающихся изменений, символизируя...
Статьи

Евровидение-2025: украинская группа Ziferblat поднимается в рейтингах букмекеров

0
Украинская песня уверенно закрепляется среди фаворитов «Евровидения-2025». Группа...
Экономика

День Ангела Алексея 15 марта: история, значение имени и традиции

0
День Ангела – это не просто дата в календаре,...
Статьи

День ангела Ростислава 2025: оригинальные поздравления и открытки 14 марта

0
14 марта День ангела отмечают все владельцы имени...
Общество

WLFI устанавливает новые правила в мире криптовалют

0
Криптовалютный мир вновь привлек внимание инвесторов и аналитиков: получивший...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ЭкономикаПолитикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
У кого сегодня, 17 марта, 2025, именины в Украине: открытки
Следующая статья
В ISW указали на два города, которым грозит опасность в случае возобновления наступления РФ после перемирия

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Графики отключений света для Сум и области: прогнозируют ли ограничения на 15 марта

0
В стране снизилось потребление электроэнергии, потому отключения света на...

Сознательное путешествие: новый тренд в сфере туризма

0
Путешествия – это не просто смена местоположения, это...

День ангела Тимофея 2025: поздравления и открытки 22 января

0
22 января именины отмечают все Тимофеи. День ангела...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.