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Общество
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В Украине разработали инновационный продукт в сфере военных технологий: подробности

R&D Center WINSTARS.AI разработал инновационный продукт в сфере военных технологий, уже используемый украинскими военными. Речь идет об интерактивном симуляторе для тренировки с гранатометами, что создает реалистические условия для боевой подготовки. Недавно компания продала свою долю в этом проекте в рамках конфиденциального соглашения.

По информации компании, симулятор создан на основе настоящих корпусов гранатометов и предлагает пользователям реалистичную баллистику, учет погодных условий и адаптивные тренировочные сценарии. Симулятор поддерживает тренировки с различными моделями гранатометов, в частности РПГ-22, РПГ-7, РПГ-76, РПГ-75, РПГ-18, M72, AT4 и Bulspike. Разработка позволяет существенно сократить расходы на боеприпасы и специальные полигоны, предоставляя эффективный инструмент для подготовки военных специалистов.

CEO WINSTARS.AI Дмитрий Софина подчеркнул, что продажа этого продукта свидетельствует о растущем спросе на подобные решения в условиях современных вызовов безопасности:

«Эта разработка позволяет максимально реалистично отработать базовые навыки военных специалистов в среде, имитирующей реальные условия боя. При создании продукта мы уделяли особое внимание качеству моделирования траекторий, влиянию погодных факторов и поведению техники на поле боя. х. Мы видим, что современный рынок ценит именно такие инновационные решения, сочетающие эффективность с экономической выгодой.»

Managing Partner WINSTARS.AI Юрий Гуменчук подчеркнул технические вызовы при разработке и важности прикладного значения продукта:

«Этот проект был для нас интересным вызовом, поскольку сочетал сложные технические решения с высокими требованиями к реалистичности. При разработке мы особое внимание уделили точному моделированию баллистики и созданию адаптивных тренировочных сред. инновационные решения такого уровня пользуются высоким спросом в сфере оборонных технологий.»

R&D Center WINSTARS.AI специализируется на разработке инновационных решений с применением искусственного интеллекта и работает над проектами в таких областях, как логистика, медицина, энергетика и военные технологии.

В нынешних условиях украинские технологические компании демонстрируют способность не только удерживать позиции на рынке, но активно развивать его своими инновационными решениями. Продажа этого продукта стала очередным подтверждением высокого уровня украинских инженерных разработок, находящих признание на международном уровне.

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